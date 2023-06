Beyond Wonderland EDM Music Festival cancelado após tiroteio em massa

Alguns artistas da lista A não tocarão no último dia do festival Beyond Wonderland EDM enquanto a polícia investiga um tiroteio em massa que matou 2 pessoas e feriu várias outras.

As balas começaram a voar no sábado à noite por volta das 20h30 em um acampamento perto do Gorge Amphitheatre, onde o festival estava sendo realizado no estado de Washington Central. A polícia disse que o suspeito atirou aleatoriamente contra a multidão enquanto fugia da área.