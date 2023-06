Bíblia autografada de Elvis Presley à venda por US$ 95.000

Você já ouviu falar do bom livro do rei James – mas que tal um do próprio rei ??? Bem, agora você pode dizer que tem … e não apenas isso, você pode realmente arrebatá-lo também.

tia de Elvis, Delta , foi na verdade quem guardou esta Bíblia depois que Elvis faleceu … e ela deu a Bíblia a um convidado frequente em Graceland. O MiT agora tem as mãos na Bíblia… que está procurando um novo comprador com dinheiro para gastar.

Se nada mais … é um grande pedaço do legado de Elvis, e algo que qualquer super (rico) fã dele adoraria colocar em suas mãos. As partes interessadas podem entrar em contato com Moments in Time agora.