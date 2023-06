Biden diz que Chiefs está “construindo uma dinastia” ao receber os campeões do Super Bowl de Kansas City na Casa Branca

Gracie Hunt, herdeira do Chiefs, lamenta a morte da avó Norma Hunt https://www.marca.com/en/nfl/kansas-city-chiefs/2023/06/05/647d2c14268e3ed3018b458a.html

Po residente Joe Biden disse que o Kansas City Chiefs está “construindo uma dinastia” ao receber o time na Casa Branca na segunda-feira para marcar sua vitória no Super Bowl em fevereiro.

Falando no South Lawn, Biden elogiou o time por jogar com “a verdadeira alegria do jogo e amor um pelo outro e pela grande cidade que vocês representam”. Ele também elogiou o time por seu trabalho de caridade fora do campo, dizendo: “como esses caras sabem sobre futebol, eles sabem sobre a vida e como usar sua plataforma para fazer a diferença”.

Biden brincou que a primeira-dama Jill Biden, uma torcedora “raivosa” da Filadélfia, ainda não superou o final dramático do jogo, que incluiu um polêmico pênalti contra os Eagles que preparou os Chiefs para o gol da vitória. O presidente acrescentou: “Tenho que ter cuidado com o que digo hoje”, mesmo que sua esposa esteja fora do país.

Biden liderou a multidão em um momento de silêncio para marcar a morte no domingo de Norma Hunt, esposa do falecido fundador da equipe Lamar Hunt, dizendo que estava enviando “nossas condolências a toda a família Hunt”.

O quarterback Patrick Mahomes, o jogador mais valioso do jogo, e o tight end Travis Kelce presentearam Biden com uma camisa personalizada do Kansas City Chiefs antes de posar para uma foto do time com o presidente.

Antes da cerimônia, a equipe fez um tour pela Casa Branca.