Bilionário britânico preso em submarino desaparecido do Titanic envia mensagem de texto final assustadora

Abilionário britânicojunto com outros quatro, foi ausente enquanto preso dentro de um submersível com destino ao Titânicodestroços, que desapareceram misteriosamente sob as águas da Terra Nova. O última mensagem de texto enviado pelo bilionário, Hamish Hardingantes da expedição malfadada, lançaram luz sobre as condições climáticas adversas que afetaram as viagens marítimas que antecederam a viagem.

Harding, um renomado explorador do mundo, mandou uma mensagem para seu amigo, aposentado NASA astronauta Coronel Terry Virtsum dia antes do lançamento do Expedições OceanGate-sub operado. Em sua mensagem, Harding reconheceu as condições climáticas desfavoráveis, afirmando: “Ei, estamos saindo amanhã, parece bom, o tempo está ruim, então eles estão esperando por isso.”

Falando sobre o seu última interação com Harding, Virts compartilhou sua perspectiva compartilhada sobre riscos durante uma entrevista com “Bom dia.” Ele enfatizou que, embora eles não discutissem extensivamente os riscos, Harding compreendia totalmente os perigos envolvidos. Virts mencionou as conquistas anteriores de Harding, incluindo o mergulho na parte mais profunda do oceano, o Fossa das Marianas, e estabelecendo vários recordes mundiais. A empolgação de Harding com a expedição era palpável, de acordo com Virts.

Apenas um dia antes da expedição, Harding havia expressado seu entusiasmo pela viagem em Instagramacrescentando ao seu impressionante currículo de viagens que inclui ser um dos seis astronautas no Azul Origem smissão de ritmo. Suas façanhas ousadas lhe renderam três Guinness World Recordsincluindo várias viagens ao Pólo Sul, uma das quais foi ao lado do astronauta aposentado da Apollo Buzz Aldrin.

Além de Harding, o submersível também carregava Shahzada Dawoodum dos indivíduos mais ricos do Paquistão, e seu filho Sulaiman Dawood. Outros passageiros permanecem não identificados, embora Harding tenha mencionado que o mergulhador da marinha francesa PH Nargeolet, renomado por liderar expedições anteriores ao Titanic, iria acompanhá-los.

Submarino Titanic desaparecido aumenta urgência em operação de resgate em alto mar

Expedições OceanGatea empresa privada que opera o navio, oferece passeios exclusivos ao local dos destroços do Titanic a um custo de $ 250.000 por pessoa. A empresa promete uma jornada extraordinária de oito dias, permitindo que os participantes se aventurem além de suas vidas cotidianas e descubram algo verdadeiramente notável.

O submersível, ao contrário de um submarino, não pode submergir e retornar ao porto de forma independente. Na noite de domingo, foi dado como desaparecido após não retornar ao navio de apoio conforme programado. O guarda Costeira iniciou uma operação de busca e salvamento, reconhecendo a janela limitada de 70 a 96 horas antes que o submersível esgote seu suprimento de oxigênio. A área de pesquisa é focada aproximadamente 900 milhas ao largo de Cape Cod, a uma profundidade de cerca 13.000 péstornando-se a missão de resgate mais profunda da história, se bem-sucedida.

O destino do submersível perdido e seus ocupantes estão em risco, enquanto as autoridades lutam para localizá-los e resgatá-los. As preocupações surgem devido ao profundidades desafiadoras e a necessidade de coordenar esforços com as contrapartes canadenses. Enquanto aeronaves e navios estão envolvidos na busca, também estão em andamento planos para implantar um veículo operado remotamente capaz de atingir profundidades de até 20.000 pésde acordo com Ocean Gate orientador David Concannon.

O mundo espera ansiosamente por mais atualizações enquanto o relógio avança na missão de salvar os indivíduos presos e resolver o mistério em torno dos desaparecidos. Submersível rumo ao Titanic.