Bill Belichick não sabe nada sobre a visita de DeAndre Hopkins aos Patriots: ‘Não sou realmente um agente de viagens’

Bdoente Belichick não cedeu sobre o assunto da possível chegada de DeAndre Hopkins ao New England Patriots, mesmo garantindo que não sabia onde o recebedor estaria nas instalações do time.

“Não sou realmente um agente de viagens. Não vou dizer que vai acontecer aqui ou que não vai acontecer”, disse Belichick ao Boston.com

“Há muitas outras coisas acontecendo nas quais não estou diretamente envolvido, então não vou dizer nada e então vocês se voltam e dizem que eu os enganei de alguma forma, porque não é isso que vou fazer. fazer.”

Andre Hopkins visitará a Nova Inglaterra

Desde que foi dispensado pelo Arizona Cardinals, o wide receiver DeAndre Hopkins vem provocando notícias sobre seu próximo destino. Depois de confirmar uma visita já agendada com o Tennessee Titans, Ian Rapoport, da NFL Network, disse que o recebedor também visitará o New England Patriots nesta semana.

Rumores sobre o interesse dos Patriots vêm surgindo desde a saída do recebedor dos Cardinals. A Nova Inglaterra já reforçou seu corpo de recepção nesta entressafra com a chegada de JuJu Smith-Schuster, ex-Kansas City Chiefs. Hopkins reforçaria a posição que também conta com Kendrick Bourne, Devante Parker, entre outros.

Na temporada de 2022, a Nova Inglaterra teve o 12º pior recorde de jardas aéreas (3.815). Para 2023, o time conta com mudanças importantes no ataque, como a chegada de Bill O’Brien como ofensivo