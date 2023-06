Bill Cosby é processado por suposta agressão sexual em 1969

De acordo com um novo processo, obtido pela TMZ, ex-modelo da Playboy e notável acusador de Cosby Victoria Valentino afirma que ele se aproveitou dela em 1969, quando ela estava tentando fazer sucesso em Hollywood.

Valentino diz que conheceu Cosby em seu trailer de estúdio após uma audição e contou a ele sobre a recente morte de seu filho de 6 anos. Ela diz que Cosby a encontrou em um restaurante de Los Angeles no final daquele ano, oferecendo-se para pagar um tratamento de spa para ela e sua amiga depois de notá-la chorando na mesa de jantar.

Nos documentos, VV diz que Cosby disse a ela e a um amigo que os convidaria para jantar depois do dia no spa … mas ela diz que o jantar se transformou em um pesadelo.

Ela afirma que Cosby colocou comprimidos ao lado de suas bebidas e disse às mulheres que os comprimidos as fariam se sentir melhor, fingindo ingerir um para si mesmo. Ela diz que ela e sua amiga tomaram os comprimidos, e não demorou muito para que ela lutasse para ficar acordada.

Em seu processo, Valentino diz que disse a Cosby que queria ir para casa e ele a acompanhou com a amiga até um carro, oferecendo-se para levá-los para casa. Ela diz que se sentiu enjoada e tonta no banco de trás enquanto Cosby os levava para seu escritório, onde ela afirma que ocorreu uma agressão sexual.

Valentino diz que sua amiga desmaiou em um sofá do escritório de Cosby e ela se sentou em outro sofá e fechou os olhos… .

Valentino afirma que ela era incapaz de consentir porque havia sido drogada e estava fisicamente indefesa … e em seu processo, ela menciona como Cosby certa vez admitiu durante um depoimento de 2005 em outro caso o uso de quaaludes em mulheres jovens com quem ele queria ter sexo.

Representante de Cosby, André Wyatt nos deu esta declaração … “A mídia precisa examinar Victoria Valentino com cautela e cuidado – porque ela mudou seus supostos relatos de abuso sexual nas mãos do Sr. Cosby mais de 10 a 15 vezes.”

Continua … “É lamentável que o estatuto de limitações tenha sido colocado na Constituição para proteger as vítimas e os acusados ​​- e parece que nossas figuras políticas estão cedendo a iscas de cliques e acumulando curtidas em vez de vetar essas alegações feitas por supostos acusadores e movendo-se rapidamente para criar essas vitrines – que só estão sendo criadas porque incorporam o nome de Bill Cosby. Isso é maior do que Bill Cosby. Este é um alvo contra todos os homens negros de sucesso na América, como Lebron James, Will Smith e o presidente Obama.”