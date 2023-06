Bill Simmons chama Meghan Markle e o príncipe Harry de ‘vigaristas’

Bill Simmons chamado Meghan Markle dar Príncipe Harry charlatães de fato em meio à saída do Spotify – e ele claramente acredita que eles trouxeram pouco ou nada para a mesa lá.

A personalidade da mídia esportiva de longa data e fundadora da Ringer – que ganhou muito dinheiro em uma mega-venda para o Spotify há alguns anos e que supervisiona um mar de podcasts sob a marca The Ringer lá no Spotify também – destruiu o Duque e Duquesa de Sussex em um de seus últimos podcasts episódios … onde ele não mediu palavras sobre como se sentia sobre eles.

BS lançou um rápido e mini discurso sobre o casal Royal … brincando, dizendo que gostaria de fazer parte do acordo para deixar o Spotify e, em seguida, passou a chamá-los de “vigaristas”.

Confira você mesmo … Bill não apenas os chama de fraudes no jogo de podcast, mas também lança o que parece uma bomba F para eles. Não apenas isso, mas ele conta uma história que diz ter sobre tentar apresentar a Harry uma ideia de podcast pelo Zoom uma vez.

Falando desse conteúdo, os relatórios sugeriram que Meg e companhia. simplesmente não estavam produzindo o suficiente para cumprir sua parte na barganha de US $ 20 milhões. Como tal, alguns meios de comunicação estão dizendo que não serão pagos integralmente em seu contrato – o que não é ótimo.

BTW, Harry e Meghan não são as únicas pessoas no Spotify sendo chutadas para o meio-fio. Parece que há muito corte de gordura acontecendo para vagens que não estão produzindo – Jemele Hillestá perdendo seu acordo com o Spotifye os Obama também perderam os deles em um passado não muito distante.