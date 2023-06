Bill Simmons chama Príncipe Harry e Meghan Markle de ‘vigaristas do caralho’ após a saída do Spotify

Bill Simmons é um dos podcasters mais proeminentes no mundo do jornalismo esportivo, ele também é Chefe de inovação e monetização de podcasts do Spotify. Durante uma entrevista recente, ele expressou o quanto ele despreza tanto Príncipe Harry e Meghan Markle. Em dias recentes, Spotify e o casal real anunciou que se separaria em uma decisão que custará a Harry e Meghan cerca de US $ 10 milhões. Agora que eles estão fora, Bill Simmons tinha muito a dizer sobre eles, mas nunca se esquivou de ir atrás deles. Só que desta vez, ele realmente usou xingamentos para descrevê-los da melhor maneira possível para seus olhos.

Meghan e Harry são vigaristas?

Simmons é um self-made man dono de um podcast de cultura pop e posts, ele também vendeu sua rede de podcasts The Ringer para o Spotify em 2020 por US$ 200 milhões. ao lado Joe Rogan, ele é um dos maiores rostos da plataforma. Além disso, ele ocupa essa posição como Diretor de inovação e monetização de podcasts. Em meio à saída deles da plataforma, Simmons disse isso em um episódio recente de seu podcast: “Os malditos golpistas. Esse é o podcast que deveríamos ter lançado com eles. Tenho que ficar bêbado uma noite e contar a história do Zoom que tive com Harry para tentar ajudá-lo com uma ideia de podcast. É uma das minhas melhores histórias.”

Chamando-os golpistas não é suficiente para Simmons, que não entende por que as pessoas dão tanta atenção a eles. Príncipe Harry é aquele que ele mais despreza, como disse anteriormente ao The Big Lead: “Atire nesse cara para o sol. Estou tão cansado desse cara. O que ele traz para a mesa? Ele apenas reclama sobre merda e continua dando entrevistas. Quem se importa? Quem se importa com sua vida? Você nem era o filho favorito. Você mora na porra do Montecito e só vende documentários e podcasts e ninguém se importa com o que você tem dizer sobre qualquer coisa, a menos que você fale sobre a família real e apenas reclame deles.”