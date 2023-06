Bill Walton: Estou chocado e consternado com a maneira como Scottie Pippen trata Michael Jordan

NBA lenda Bill Walton está extremamente zangado com as brigas constantes que acontecem entre ex- búfalos de Chicago companheiros de equipe Michael Jordan e Scottie Pippen.

A raiva entre os dois remonta a 2020, quando a Netflix lançou o documentário ‘The Last Dance’.

Ben Affleck apresenta filme sobre Michael Jordan: ‘Ele transcende a rivalidade’LAPRESSE

Pipping não gostou nada da forma como foi retratado no documentário e, desde então, não perdeu a oportunidade de criticar Jordâniamesmo recentemente chamando a lenda de “um jogador horrível”.

A raiva de Bill Walton por Michael Jordan e Scottie Pippen

Walton é um ex-astro do basquete e atual comentarista, e está muito zangado com os constantes golpes de Pipping em direção a Jordânia.

“Estou chocado e consternado e essas palavras não são fortes o suficiente para relatar meus sentimentos pela maneira como Scottie Pippen guloseimas Michael Jordan” Walton disse em Brandon ‘Scoop B’ Robinsonprograma de rádio de.

“Foi um privilégio e uma honra notável ocupar esse cargo e testemunhar a grandeza daquele time.

“Sou um cara de equipe. Adoro o jogo de equipe.

“É por isso que estou super feliz com o que aconteceu com o Denver Nuggets. O jogo de equipe, o passe, o altruísmo, é sempre o que leva ao sucesso final da dinâmica de grupo, e é isso que o touros tive.

“Eles tinham um treinador fantástico em Phil Jackson e uma cidade incrível com uma base de fãs espetacular e tantos jogadores do Hall of Fame.”

Scottie Pippen e Michael Jordan farão as pazes?

Pipping e Jordânia não parecem ter nenhum tipo de reconciliação no horizonte, pois não se falam há muito tempo.

touros os torcedores certamente gostariam de ver os dois ex-companheiros se reconciliarem, já que estiveram envolvidos mutuamente em uma das maiores conquistas esportivas de todos os tempos.