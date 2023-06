Blog ao vivo do UFC 289: Amanda Nunes x Irene Aldana

Este é o blog ao vivo do UFC 289 para Amanda Nunes x Irene Aldana, a luta pelo título feminino do peso-galo no sábado em Vancouver.

Amplamente considerada a maior lutadora de todos os tempos, Amanda Nunes mais uma vez entra na jaula para defender seu título peso-galo pela sexta vez, igualando o recorde. Depois de perder o cinturão para Julianna Peña em uma das maiores surpresas de todos os tempos, Nunes recuperou o título em julho passado e agora busca iniciar sua segunda corrida pelo título peso-galo. Mas aos 35 anos, e sem montanhas para escalar no esporte, os fãs se perguntam se esta será a última vez que veremos Nunes no cage, ganhando ou perdendo.

Atualmente em uma seqüência de duas vitórias consecutivas, Irene Aldana finalmente consegue sua chance pelo título do UFC – e não poderia vir em melhor hora. Com três atuais campeãs mexicanas do UFC, Aldana está aproveitando uma onda de impulso de seu país natal que ela espera que a ajude a realizar seus sonhos ao terminar o GOAT.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC 289 abaixo.