Blog ao vivo do UFC Jacksonville: Josh Emmett x Ilia Topuria

Este é o blog ao vivo do UFC Jacksonville para Josh Emmett x Ilia Topuria, a luta principal dos penas no sábado no APEX.

Emmett, atualmente o 7º peso pena do MMA Fighting Global Rankings, está de volta à luta pelo título depois de falhar em sua tentativa de se tornar o campeão interino do UFC contra Yair Rodriguez em fevereiro passado. Um veterano de 38 anos lutando fora do Team Alpha Male, Emmett venceu cinco lutas consecutivas antes de sua derrota por finalização para Rodriguez. Com um recorde geral de 9-3 no UFC, Emmett agora espera voltar à disputa eliminando um dos mais intrigantes talentos em ascensão até 145 libras.

Topuria é atualmente o oitavo peso pena do MMA Fighting no mundo. Prospecto de 26 anos de ascendência georgiana e espanhola, Topuria tem sido sensacional até agora em sua carreira no UFC, acumulando um recorde perfeito de 5-0 com quatro paradas consecutivas, com destaque para uma finalização no segundo round de Bryce Mitchell em dezembro passado em sua saída mais recente. Agora, “El Matador” espera entrar na disputa pelo título despachando um dos nomes mais veteranos no topo da divisão de 145 libras.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC Vegas 75.