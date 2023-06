Blog ao vivo do UFC Vegas 75: Marvin Vettori x Jared Cannonier

Este é o blog ao vivo do UFC Vegas 75 para Marvin Vettori x Jared Cannonier, o evento principal dos médios no sábado no APEX.

Atualmente o número 5 do ranking dos médios no MMA Fighting Global Rankings, Vettori, de 29 anos, é um dos melhores lutadores de 185 libras do mundo há vários anos. Depois de perder a disputa pelo título dos médios contra Israel Adesanya, Vettori vem tentando voltar à linha de frente, mas foi derrotado por Robert Whittaker em setembro passado. Vettori se recuperou ao tomar uma decisão muito apertada sobre Roman Dolidze em março, e agora “The Italian Dream” espera voltar à disputa pelo título com uma vitória sobre Cannonier.

Como Vettori, Cannonier tem sido um grampo da divisão dos médios do UFC por anos, e como Vettori, Cannonier também ficou aquém de Israel Adensaya em sua única disputa pelo título. Atualmente o número 6 do ranking dos médios de acordo com o MMA Fighting, Cannonier se recuperou da derrota pelo título com uma vitória sobre Sean Strickland em dezembro. Outra grande vitória aqui pode colocar Cannonier de volta na lista curta.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC Vegas 75.