Blueface é acusado de roubar telefone e chutar mulher em suposto assalto em Las Vegas

De acordo com o relatório policial, obtido por TMZ Hip-Hop Blueface, sua namorada grávida Chrisean Rock e vários outros em sua comitiva são acusados ​​de agredir uma mulher … em 29 de maio dentro do Palms Casino.

Os policiais dizem que a mulher se aproximou de Chrisean e declarou seu amor pela estrela do reality, e a parabenizou por sua gravidez, mas também proclamou que não se importava com Blueface e acrescentou um “Foda-se” para garantir. .

De acordo com o relatório, Chrisean não gostou do golpe verbal em seu homem e deu um soco na mulher no lado esquerdo do rosto. Os policiais dizem que Blueface pegou o telefone dela, colocou-o no bolso de trás e disse zombeteiramente: “Isso é meu agora”.