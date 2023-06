Bolsa Família diminuirá extrema pobreza

Recentemente, o ministro Wellington Dias falou sobre o potencial do Bolsa Família no combate à extrema pobreza. De acordo com ele, então, o objetivo do programa social é retirar as pessoas desta condição de forma definitiva.

A fala do líder do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome ocorreu na última quarta-feira, 21 de junho. Assim, ele defende que o novo valor do Bolsa Família, ou seja, cotas extras, poderá tirar 18,5 milhões de famílias da extrema pobreza.

“Agora, o Bolsa Família não é só ali um momento de transferir uma renda, ele é uma rede de proteção para tirar pessoas da extrema pobreza e nunca mais deixar voltar à pobreza”, explicou.

O programa de transferência de renda sofreu diversas mudanças com a nova gestão do governo federal. Desse modo, a intenção é que estas alterações possam contribuir para a diminuição da desigualdade social.

O que mudou no programa?

O ministro destaca que a melhoria da condição social destas famílias é fruto da volta do valor per capita e não mais em uma quantia fixa a todos os beneficiários. Isto é, modelo que do Auxílio Brasil, programa social criado na gestão de Jair Bolsonaro.

Na época, então, o formato do programa recebeu duras críticas de especialistas, pois favorecia o aumento da desigualdade entre os próprios beneficiários do programa. Isso ocorria visto que a medida conferia o pagamento dos mesmos R$ 600 a todas as famílias, independentemente do número de membros.

Além disso, outro ponto que favorece a ascensão econômica das unidades familiares é a concessão da cota adicional de R$ 50. Este valor se destina a famílias que possuem crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, gestantes e nutrizes em sua composição.

Segundo o líder da pasta, as famílias que participam do programa terão renda per capita, ou seja, por pessoa, superior aos R$ 218.



“Uma família de 5 pessoas vai ter lá R$ 1.100 todo mês”, pontuou Wellington Dias.

Ademais, ele também salientou que a família só irar deixar de receber os valores do benefício quando a renda per capita mensal estiver acima dos R$ 660.

“Mas não sai do cadastro, a qualquer momento, se cair a renda, se perder o emprego, a proteção tá lá”, detalhou Dias

Valor de junho do Bolsa Família é o maior desde sua criação

Com as alterações no novo Bolsa Família, a medida alcança uma marca histórica desde sua criação. Durante este mês de junho, então, o benefício chegou ao valor médio de R$ 705,40.

Os valores totais repassados pelo Governo Federal também apresentaram um aumento, ficando perto dos R$ 15 bilhões neste mês.

O calendário de junho do benefício começou no último dia 19. Isto é, quando receberam os beneficiários com o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) de final 1.

O número total de núcleos familiares na medida se manteve o mesmo do mês anterior, 21,2 milhões. Isso significa que o programa deve chegar a cerca de 54 milhões de cidadãos brasileiros.

Segundo a regulamentação atual do Bolsa Família, o benefício continua contando com o valor mínimo de R$ 600.

Contudo, a medida conta com um valor complementar de R$ 150 a famílias que apresentam crianças de 0 a 6 anos em sua composição. Além disso, houve a incorporação de outros R$ 50, recentemente, a famílias que possuem crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes.

Atualmente, podem participar do programa Bolsa Família todas as unidades familiares que apresentem renda per capita mensal, ou seja por pessoa, de até R$ 218.

É importante frisar que, para participar do benefício, será necessário que o cidadão esteja no Cadastro Único (CadÚnico). Trata-se, portanto, da principal plataforma de dados sociais do Governo Federal. Em conjunto, também é necessário que a família esteja com todas as suas informações atualizadas há, pelo menos, dois anos.

O cidadão de inscrever no CadÚnico em uma das unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) de cada município.

Calendário de junho 2023

Segundo o calendário oficial do Ministério do Desenvolvimento Social, pasta responsável pela coordenação da medida, juntamente com a Caixa Econômica Federal, instituição bancária estatal que atua na operacionalização financeira do programa, as parcelas do Bolsa Família para este mês se encontram da seguinte maneira:

19 de junho: NIS de final 1;

NIS de final 1; 20 de junho: NIS de final 2;

NIS de final 2; 21 de junho: NIS de final 3;

NIS de final 3; 22 de junho: NIS de final 4;

NIS de final 4; 23 de junho: NIS de final 5;

NIS de final 5; 26 de junho: NIS de final 6;

NIS de final 6; 27 de junho: NIS de final 7;

NIS de final 7; 28 de junho: NIS de final 8;

NIS de final 8; 29 de junho: NIS de final 9;

NIS de final 9; 30 de junho: NIS de final 0.

Assim, os pagamentos seguem o mesmo formato, ou seja, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada cidadão.

Parcela de Auxílio Gás também é paga neste mês

Durante este mês de junho, o Governo Federal também efetua o pagamento do Auxílio Gás. Isto é, compensação financeira a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. O benefício, com pagamento a cada dois meses, segue o mesmo calendário do Bolsa Família.

Em todo o país são mais de 5,62 milhões de pessoas amparadas pelas parcelas da medida, que neste mês, conta com o valor médio de R$ 109. Ao todo, portanto, mais de 612,9 milhões são direcionados pelo Governo Federal ao pagamento do auxílio.

Atualmente, a Região Nordeste do país é a que concentra o maior número de contemplados, sendo 2,7 milhões de famílias, o que totaliza um investimento de R$ 294 milhões.

Em sequência aparece o Sudeste, com 1,8 milhão de famílias e repasses de R$ 198 milhões. A Região Norte conta com 543 mil famílias atendidas e R$ 59 milhões em recursos.

Por fim, as regiões Sul e Centro-oeste do País, possuem 359 mil famílias e R$ 39 milhões e 191 mil e R$ 20 milhões, respectivamente.

O estado de São Paulo é a unidade federativa que apresenta o maior número de famílias contempladas em todo o Brasil, com mais de 729,5 mil.

Os valores do Auxílio Gás e do Bolsa Família podem ser recebidas nas agências físicas da Caixa, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e também por meio do aplicativo Caixa Tem.