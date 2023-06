Bolsa Família é alvo de FAKE NEWS: Confira!

Beneficiários do Bolsa Família devem se atentar quando o assunto é notícia falsa. Isto é, visto que é possível ver algumas fake news sobre o programa com certa frequência.

Nesse sentido, as duas principais notícias falsas disseminadas no estado da Bahia neste primeiro semestre de 2023 foram sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o programa Bolsa Família. É o que indica uma pesquisa da Check Up Fake News, da Agência Nova/SB.

A pesquisa, portanto, levou em consideração todas as publicações nas redes sociais entre o período de 15 de março a 22 de maio. Assim, as fake news se espalharam nas redes sociais de portais jornalísticos e também em outras páginas comuns.

Em ralação ao MST, as notícias falam sobre ocupações irregulares no interior do estado.

Ao todo, dentro do período, a pesquisa identificou 6.400 postagens de notícias falsas sobre a região Nordeste do país. De acordo com o organizador da pesquisa, as publicações podem ter alcançado cerca de 3,6 milhões de perfis sociais.

Veja o que falam sobre o Bolsa Família

Recentemente, foi possível verificar o uso de desinformação sobre programas sociais a fim de tentar reduzir a força política do PT na região Nordeste do Brasil. Isto é, também de acordo com o levantamento Check Up Fake News, da Agência Nova/SB.

Nesse sentido, entre os temas com mais informação falsa estão:

Suposto fechamento das comportas do Rio São Francisco, no Rio Grande do Norte;

Demissão em massa de 109 mil pessoas após o início da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva;

Corte de 1,5 milhão de beneficiários do Bolsa Família.



A grande maioria das notícias sobre o Bolsa Família diz respeito a cortes de beneficiários no programa de transferência de renda. De fato, cortes acabaram acontecendo. Contudo, os mesmos ocorreram em razão da identificação de participantes que não cumpriam algum critério de participação. Portanto, tratam-se de cortes regulares.

Notícias falsas tiveram grande alcance

De acordo com o levantamento da Agência Nova/SB, então, as notícias alcançaram os seguintes números:

Rio São Francisco: 73 mil menções sobre o tema e cerca de 120,5 milhões de usuários alcançados;

Demissões em massa após posse de Lula: 2,5 mil menções e cerca de 10,7 milhões de usuários alcançados;

Cortes no Bolsa Família: mais de 6 mil menções e 15,4 milhões de usuários alcançados.

De acordo com o analista chefe do Núcleo de Integridade da Informação da Agência Nova/SB, Marcus Di Flora, então, o Nordeste do país acaba sendo a principal região do país para a disseminação de notícias falsas sobre o atual governo. Isto é, em razão do grande número de apoiadores do atual presidente Lula.

“Há um espaço para se trabalhar essa política utilizando-se esses recursos violentos e antidemocráticos como as fake news. Isso exige do Poder Público, das forças progressistas, que defendem a Constituição e a democracia no Brasil, uma atenção redobrada a esse tema”, destaca.

Desse forma, segundo o pesquisador, as pessoas que divulgam estas notícias possuem uma característica em comum. Elas tentam criar um ambiente que ofereça perigo à população do país, com a finalidade de degradar a imagem política de algumas figuras por meio da divulgação de notícias falsas e distorcidas.

“Quando ocorreram os ataques a uma creche em Blumenau [em Santa Catarina] e na Grande São Paulo, isso foi muito utilizado pelas redes bolsonaristas para criar a ideia de uma suposta leniência do governo federal no combate à violência e uma fragilidade na segurança pública, completa Di Flora.

Fake News está no debate político

Se mostrando como um grande problema no decorrer deste último ano, a disseminação de fake news contou com um aumento expressivo nas eleições de 2022. Segundo um levantamento do Centro de Pesquisas Judiciais (CPJ), as ações contra a disseminação de notícias falsas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tiveram um aumento de 300% entre os anos de 2020 a 2022.

Contudo, um detalhe que acabou chamando atenção foi a presença marcante do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que acaba sendo citado em quase metade das ações. Nesse sentido, Bolsonaro se encontra em 45% das decisões do TSE sobre o tema.

Entre o período de 1º de janeiro de 2019 a 30 de outubro de 2022, por exemplo, o político é citado em 80 das 179 ações presentes no TSE.

“A análise desses dados nos ajuda a definir o campo de atuação do Poder Judiciário como protagonista para resolução dos conflitos que envolveram a temática dessa pesquisa, procurando analisar inicialmente um corpus marcado, sobretudo, da temática desinformação versus Jair Messias Bolsonaro, em especial, enquanto Presidente da República. Em consonância com o método da presente pesquisa, a análise dos dados demonstra que a desinformação se constitui e circula produzindo efeitos”, diz trecho do levantamento.

Portanto, é muito importante que os beneficiários do Bolsa Família consultem informações confiáveis. Além disso, é importante sempre confirmar seus dados nas próprias plataformas do governo como o app Caixa Tem, por exemplo.

Google facilita pesquisa sobre Bolsa Família

Nesta semana, o Google anunciou que facilitará o acesso a informações sobre Bolsa Família e seguro desemprego em sua ferramenta de busca. O anúncio foi durante o Google For Brasil. Isto é, principal evento da empresa no país, em que são mostradas diversas novidades.

Então, com a mudança, assim que o usuário efetuar a pesquisa sobre benefícios, como no caso do Bolsa Família e seguro desemprego, todos os resultados virão com outras informações sobre os programas.

De acordo com o Google, o buscador também vai aperfeiçoar os resultados de pesquisas sobre empregos. Assim, apresentará mais oportunidades de trabalho para prestadores de serviços. Atualmente, o site conta com uma base de 320 mil vagas de emprego que aparecem nos resultados da busca, no site do Banco Nacional de Empregos (BNE).

Desse modo, a iniciativa poderá ser positiva para aqueles que querem se informar melhor sobre estes assuntos. Junto das novidades que aconteceram, então, haverão informações sobre como o programa funciona, quem pode recebê-lo, dentre outras.

No entanto, é sempre importante lembrar que o beneficiário consegue entender melhor sobre sua situação consultando as plataformas oficiais do governo. Além disso, também é possível se dirigir ao CRAS de sua cidade.