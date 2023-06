Bolsa Família paga hoje (28/06) NOVO adicional para ESTES beneficiários; Veja quais!

A Caixa Econômica Federal paga hoje (28) a parcela do Bolsa Família referente a junho para os beneficiários com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social) 8. Dessa forma, esta é a primeira parcela recebida por este grupo que conta com o novo adicional de R$ 50 do programa, que foi inserido neste mês.

O Bolsa Família já vinha pagando o Benefício Primeira Infância desde o mês de março, o qual paga um adicional de R$150 para cada criança de até seis anos presente na família beneficiária. No entanto, para o mês de junho, o programa social introduziu o Benefício Variável Familiar.

Este benefício se trata de um novo adicional do Bolsa Família, que paga R$ 50 aos beneficiários do Bolsa Família caso a família possua em sua composição mulheres gestantes, lactantes, e jovens entre 7 e 18 anos (incompletos).

Novo cálculo das parcelas do Bolsa Família

Além do novo adicional do Bolsa Família em junho também existe uma outra novidade. Trata-se da nova forma de realizar os cálculos das parcelas para os beneficiários, que será de acordo com o Benefício de Renda de Cidadania. Sendo assim, segundo a nova medida, cada integrante da família beneficiária do programa irá receber R$ 142.

No entanto, ainda se mantém o valor mínimo de R$ 600 por família, que foi estabelecido de acordo com a Emenda Constitucional da Transição no começo do ano, quando o programa social foi reformulado. Para quem não sabe, o Bolsa Família havia sido substituído pelo Auxílio Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro.

Sendo assim, caso o valor mínimo não seja atingido através das parcelas de R$ 142, o Benefício Complementar irá agir e completar o valor pago pelo benefício. Com isso, todas as famílias recebem pelo menos R$ 600.

Próximos pagamentos do benefício

Os pagamentos do Bolsa Família em junho estão ocorrendo como de costume, ou seja, de acordo com o número final do NIS de cada beneficiário. Sendo assim, os pagamentos tiveram início no dia 19 deste mês, destinados aos beneficiários com NIS de final 1.



Nesta quarta-feira (28) recebem os beneficiários com NIS de final 8. Desta maneira, restam apenas dois grupos para receberem os valores do Bolsa Família referentes a junho, que são os beneficiários de NIS com final 9 e 0, que irão receber os valores nos dias 29 e 30 deste mês, respectivamente.

É muito importante que as famílias inscritas no Bolsa Família mantenham seus cadastros atualizados e que forneçam informações verdadeiras no Cadastro Único, sistema integrado de inscrições em programas sociais do governo.

Isso porque, em março, quando o Benefício Primeira Infância começou a ser pago, o governo federal fez um pente fino do CadÚnico, com o intuito de eliminar fraudes. Nesse sentido, segundo os dados mais recentes, cerca de 2,7 milhões de famílias com inconsistências ou divergências nas informações dos cadastros tiveram o seu benefício cortado.

No entanto, apesar dos cortes, o governo permitiu que cerca de 1,2 milhão de pessoas que se cadastraram como famílias unipessoais no segundo semestre do ano passado regularizem as suas situações cadastrais em um prazo de 60 dias. Com isso, elas tiveram a chance de voltar a receber os pagamentos do Bolsa Família.