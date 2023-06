Bomi Group ABRE VAGAS em TRÊS ESTADOS do país

O Bomi Group, empresa que atua exclusivamente no setor de Healthcare, que desenvolveu um profundo conhecimento e especialização no campo de dispositivos médicos, biomédicos e diagnósticos in vitro, está contratando novas oportunidades de emprego:

Operador de Armazém – Joinville – SC – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Operador de Armazém II – Joinville – SC – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Assistente Financeiro – Barueri – SP – Finanças;

Operador de Logística (Assistente De Operações) – Itapevi – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Operador de Armazém – Itajaí – SC – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Inspetor de Qualidade – Itapevi – SP – Qualidade;

Assistente de Operações – Itapevi – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Analista Financeiro – Barueri – SP – Finanças;

Motorista – Hab D E E – Rio de Janeiro – RJ – Transporte.

Mais sobre o Bomi Group

Falando com mais detalhes sobre o Bomi Group, podemos ressaltar que a empresa tem a visão de tornar-se o parceiro n° 1 da indústria da saúde, porque hoje já se coloca não apenas como fornecedores de soluções logísticas altamente qualificadas e personalizadas de acordo com a necessidade dos seus clientes, mas também como parceiro de confiança de diversas companhias internacionais de grande porte.

Em resumo, a missão do Bomi Group é desenvolver soluções logísticas de apoio à cadeia de abastecimento do setor de Healthcare, superando o conceito de logística padrão.

Por fim, o Bomi Group é composto por uma combinação de jovens talentos e profissionais experientes do setor. Graças ao departamento de treinamento, é capaz de gerar talentos que sabem conciliar as competências de logística com um profundo conhecimento dos setores biomédico, de diagnósticos e farmacêutico.

Como efetivar a sua candidatura?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



Você também pode gostar: