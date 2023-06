Boosie Badazz é libertado sob fiança de $ 100 mil em caso federal de armas

O rapper foi fotografado sentado no banco de trás de um SUV após sua libertação na noite de sexta-feira do Metropolitan Correctional Center em San Diego – e BB estava claramente exultante, sorrindo de orelha a orelha.

Confira o instantâneo que obtivemos … Boosie está radiante enquanto sai cavalgando com seu chofer.

TMZ divulgou a história … Boosie foi preso por agentes de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo e indiciado por ser um criminoso por posse de uma arma. A polícia prendeu Boosie inicialmente no início de maio, depois que uma parada de trânsito revelou que ele supostamente tinha duas armas dentro do SUV em que estava.

Os promotores estaduais desistiram do caso no mesmo dia em que a ATF prendeu Boosie em um tribunal de San Diego e o acusou essencialmente do mesmo crime, mas em nível federal.