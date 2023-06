Boxe: A campeã mundial Cherneka Johnson comparece à pesagem de topless e coberta de pintura corporal

TGoyy-8-year-old IBF super galo campeão mundial Cherneka Johnson se prepara para a defesa do título contra o britânico Ellie Scotney na Wembley Arena neste sábado, onde ela está colocando seu título e recorde de 15-1 em jogo. Mas foi sua aparência marcante na pesagem, vestindo nada além de pintura corporal branca no torso, que chamou a atenção apenas 24 horas antes da luta.

Também conhecido como Sugar Neekzela fez uma aparição surpresa durante a pesagem de sua próxima luta ao aparecer com pintura corporal branca no torso, onde apareceu com a conquista OnlyFans, que chamou a atenção apenas 24 horas antes da luta, relata o The Sun.

Pouco tempo depois ela também postou um clipe nas redes sociais com sua amiga e influenciadora de boxe, Elle Brooke. Por que ela estava lá? Porque os dois planejam colaborar em algum conteúdo do OnlyFans.

Ela expressou sua empolgação com a parceria afirmando: “Estou animada em anunciar minha parceria com OnlyFans, onde estarei postando os bastidores da minha vida, preparação para luta, treinamento, nutrição e tudo o que você não precisa. t fazer.

“Se você quiser se conectar comigo lá e obter informações, conversar (depois da luta, é claro), fazer pedidos especiais, ver conteúdo exclusivo que você não verá em nenhum outro lugar, clique no link da minha biografia e se inscreva.”