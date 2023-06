Boxe: A estrela de reality show Joseline Hernandez espanca mulher enquanto luta de Mayweather desencadeia tumulto

Joseline Hernandezuma estrela de reality show, foi flagrado em vídeo repreendendo uma mulher na FLA Live Arena, na Flórida, na noite de domingo, após Floyd Mayweathera luta de exibição de se transformou em um tumulto.

Não está claro o que desencadeou a briga entre a estrela do reality show e a mulher misteriosa, que acabou sem a blusa, mas não acabou aí. Hernandez também chutou a cabeça algumas vezes enquanto ela estava caída.

Joseline Hernandez lutando na luta Floyd Mayweather x GottiTwitter

Quando um guarda de segurança tentou desescalar a situação, Hernandez o esbofeteou várias vezes e depois bateu em outra mulher aleatória.

A segunda mulher retaliou jogando uma bebida em Hernandez, que passou a persegui-la com um grupo de amigos.

Uma pessoa pode ser vista golpeando a segunda mulher por trás enquanto as pessoas no vídeo ofegavam em estado de choque.

O que desencadeou o motim na luta de Mayweather?

Mayweather, 46, estava lutando João Gotti III quando o árbitro decidiu interromper a disputa devido aos dois homens falando mal um do outro sem parar.

Gotti, 30, então continuou a atacar Mayweather e uma grande briga estourou dentro do ringue, durando quase cinco minutos antes de se espalhar para a multidão.

Hernandez, 36, é apenas um exemplo de várias brigas que aconteceram após o fim da luta contra Mayweather. Ela é mais conhecida por aparecer em VH1de Amor e Hip Hop: Atlantaonde ela constantemente perde a calma.

Mayweather não parecia levar a briga a sério enquanto se sentava no topo das cordas com um sorriso largo no rosto enquanto observava o caos se desenrolar.