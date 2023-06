Boxe: A história de John Gotti III e o passado criminoso de sua família

Om dos grandes nomes do boxe atualmente é João Gotti IIIespecialmente depois que sua recente luta de exibição com Floyd Mayweather caiu no caos.

Para quem tem muito interesse na atividade mafiosa e no crime organizado, o nome Gotti pode tocar um sino. Na verdade, certamente o fará.

Gotti III é neto de John Gotti, conhecido como ‘The Teflon Don’. Ele é o ex-chefe da família do crime Gambino, um dos maiores nomes do mundo quando se trata de atividades mafiosas.

Gotti III fala sobre o passado de sua família

“Não há como fugir disso. Ao longo da minha carreira, o nome sempre estará ligado a mim”, Gotti disse ao Bleacher Report quando começou nos esportes de combate.

“Meu pai e meu avô são parte de mim. Mas este é um caminho diferente que estou seguindo. Ninguém na minha família jamais praticou esportes a esse nível ou se tornou um atleta profissional. Eles nunca seguiram esse caminho, então este é um caminho totalmente diferente que estou seguindo. Não é como se meu nome fosse francogosto do meu irmão.

“Eu compartilho o nome ‘John Gotti‘. Quero colocá-lo em um holofote positivo e mostrar às pessoas que sou um garoto trabalhador e dedicado a este jogo.”

Seu avô foi condenado por assassinato, tentativa de homicídio, orquestração de assassinato, e ele logo se tornou um dos homens mais perigosos da América, chefiando uma das famílias mais perigosas.

Ele foi diagnosticado com câncer na garganta em 1998 e faleceu em 10 de junho de 2002 aos 61 anos.

“Meu nome é meu nome, mas, lenta mas seguramente, mesmo agora, estou começando a abrir meu próprio caminho, por assim dizer. Não estou querendo fugir disso. Eu o abraço.” Gotti III disse ao UFC. “Eu luto pelo meu nome e pelo legado do meu nome, então estou apenas tentando ser positivo para mim e para as futuras gerações da minha família.”