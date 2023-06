Boxe: A irmã de John Gotti III lança ataque contra a família de Mayweather: Estou indo atrás de sua filha

John Gotti III e Floyd Mayweather recentemente se enfrentaram no ringue para uma luta de exibição, mas logo caiu no caos, do qual ninguém saiu com boa aparência.

Houve tanta conversa fiada entre os dois campos que o árbitro achou que deveria cancelar a luta no sexto assalto.

Mayweather vs Gotti III: o momento em que o inferno desabou após a lutaIG/@ubi.salim

Tudo o que isso fez foi encorajar os dois acampamentos, totalizando cerca de 50 pessoas, a invadir o ringue e se envolver em uma briga em massa.

Depois da luta, Gotti usou a mídia social para falar e emitir uma ameaça para Mayweather.

“Sua vadia punk, Floyd Mayweathervocê é meu inimigo para toda a vida”, escreveu ele em uma história no Instagram.

A ameaça da irmã de John Gotti III

Agora, a irmã de Gotti, Nicoletteé quem lançou várias ameaças a Mayweatherfamília do lutador e garantiu que coisas ruins iriam acontecer com a filha do lutador.

“Floyd Mayweathersua filha foi atropelada por um animal com 12 mães bebês diferentes, seu animal de circo”, escreveu ela em seu Instagram agora privado.

“Vocês são todos um bando de animais de zoológico. Juro pelos meus filhos que estou indo atrás de sua filha.

“Pode ser daqui a dois anos, três anos, mas eu estou vindo c ***.”

A mensagem não incluía os nomes de Mayweatherfilhas de, Iyanna (também conhecido como “Yaya“) e Doente.

Nicolette e Gotti IIIavô de, John Gottifoi o chefe da família criminosa Gambino de 1986 a 1991. Seu pai, Gotti Jr., era o chefe interino da família quando Gotti Sr. estava na prisão.