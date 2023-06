Boxe: Anthony Joshua aconselhou evitar lutar contra Tyson Fury a todo custo após a derrota para Usyk

Pos boxeadores de hoje deveriam ouvir as lendas do boxe do passado com mais frequência, mas Roy Jones Jr pode ter cruzado a linha um pouco com Anthony Joshua. Após ser totalmente dominado por Oleksandr Usyk e perder todos os cinturões, AJ já voltou às atividades para vencer sua próxima luta por decisão. Mas lutar contra Jermaine Franklin definitivamente não é o mesmo que lutar Fúria Tyson. O ex-campeão Roy Jones Jr acredita que Anthony Joshua tentando lutar contra Tyson Fury é uma ideia estúpida e o aconselhou contra isso. Nos últimos dias, ouvimos falar de ambas as promoções se aproximando para ver se eles poderiam lutar. No entanto, ainda não houve nenhuma resposta oficial sobre isso.

Falando ao Boxing Scene, isso é o que Roy Jones Jr disse sobre Anthony Joshua tentando lutar contra Tyson Fury: “Por que alguém sairia de uma das piores performances que já teve em muito tempo e lutaria contra Tyson Fury? Quanto custa? faz sentido? Qual de nós acredita que, com base em sua última performance, ele derrotaria Tyson Fury? Quem realmente acha isso? Você precisa se sentir confortável com seu time antes de fazer uma luta dessa magnitude. Ele claramente não tem isso junto com seu novo treinador ainda, então lutar com o cara da categoria antes de ter junto com seu treinador, que estúpido seria isso? Então não, você não o coloca com Tyson Fury agora. Deixe-o ficar confortável com seu novo treinador primeiro, depois lute contra Tyson Fury.

Joshua está dividido entre Wilder e Fury

Em um desenvolvimento recente, o promotor Eddie Hearn confirmou que Joshua acabou de receber uma oferta da Skill Challenge Entertainment da Arábia Saudita para lutar contra Deontay Wilder no mês de dezembro. A IFLTV informou que nenhum contrato foi assinado ainda. Anthony Joshua definitivamente está tentando alinhar seu retorno para ganhar um cinturão como a principal prioridade durante esta fase madura de sua carreira. Roy Jones Jr pensa como muitos em termos de Tyson Fury, mas não saberemos se ele é realmente imbatível até que lute contra os melhores. Anthony Joshua está definitivamente entre os melhores boxeadores do mundo e Fury ainda não lutou com ele. O mesmo vale para Wilder. Qual dessas duas opções de luta Anthony Joshua deveria escolher?