Boxe: Arábia Saudita oferecerá ‘preço premium’ para Tyson Fury x Oleksandr Usyk e Anthony Joshua x Deontay Wilder

Sa audi Arabia está fazendo de tudo para tentar sediar as próximas grandes lutas no mundo do boxe e o reino está tentando garantir Tyson Fury x Oleksandr Usyk e Anthony Joshua x Deontay Wilder.

Algumas medidas muito claras estão sendo tomadas pelo país do Oriente Médio para tentar garantir que eles sejam os facilitadores de grandes eventos esportivos todos os anos. Isso é demonstrado pelo avanço no futebol com a compra do Newcastle United, a fusão do LIV Golf e do PGA Tour e a decisão de colocar alguns clubes sob controle do estado que agora estão tentando contratar muitas estrelas europeias.

Tudo isso é possível porque ninguém mais pode igualar a riqueza da Arábia Saudita. Muitas grandes lutas de boxe começaram a acontecer lá, mas agora eles querem realizar as duas maiores lutas por muito tempo.

Grandes nomes rumo ao leste

chefe de boxe para Desafio de Habilidade Entretenimento Amer Abdallah falou com o Daily Express e explicou que os chefes do boxe na Arábia Saudita levam muito a sério seu envolvimento no esporte e pagarão muito dinheiro.

“Tyson quer a luta, pelo que entendi. Eu sei que George [Warren] quer a luta e Frank [Warren] quer lutar em Queensberry”, disse Amer Abdallah.

“Usyk definitivamente quer a luta. AJ quer a luta. Eddie [Hearn] quer a luta. Shelly [Finkel] quer a luta.

“Deontay quer a luta. Quero dizer, não há nada que impeça isso de acontecer.

“E a oferta que será feita do Skill Challenge será uma oferta muito boa. Não será uma oferta com a qual ficaremos indo e voltando.

“Vai ser um preço premium, e vamos oferecer a esses caras e pagar a eles pelo valor de mercado, se não, talvez até um pouco mais.

“Vamos fazer grandes lutas e um grande evento. Se algo impede que essa luta aconteça é porque alguns indivíduos não querem que a luta aconteça, não será porque o dinheiro não está aí.”