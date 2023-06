Boxe: Big Lex faz com que Joseline Hernandez seja presa após agressão na luta de Mayweather

EUuma reviravolta chocante emFloyd Mayweather luta de exibição, Grande Lex viu-se vítima de uma surra brutal infligida por Joseline Hernandez. O incidente tomou um rumo tão sério que Grande Lex recorreu a ligar para o 911, não para atendimento médico, mas para exigir justiça e a prisão imediata de seu agressor.

De acordo com o áudio do despacho obtido pelo TMZhavia urgência em A voz do grande Lex como ela relatou o ataque na noite de domingo. Apesar da experiência traumática, ela permaneceu notavelmente serena durante toda a ligação, concentrando-se no assunto urgente em questão – apresentar acusações.

Durante a conversa com o operador, Grande Lex forneceu todas as informações necessárias, mas quando questionada se ela precisava assistência médica por seus ferimentos, ela surpreendentemente recusou. Seu único objetivo era ter agentes da lei presentes para documentar o incidente e registrar um boletim de ocorrência, sem dúvida esperando que o perpetrador prender prisão.

levando assuntos em suas próprias mãosBig Lex se posicionou em um posto de gasolina próximo, aguardando ansiosamente a chegada dos policiais que iriam ouvir seu relato dos acontecimentos. Ela deixou bem claro que estava preparada para fornecer a eles todos os detalhes pertinentes, garantindo que a justiça fosse feita.

Joseline Hernandez é presa por ataque cruel enquanto a determinação de Big Lex compensa

Fiel à sua determinação, as ações de Big Lex levaram à eventual apreensão de Joseline Hernandez. A estrela da realidade foi prontamente tsob custódia e autuado sob a acusação de agressão e invasão de propriedade. Sua aparência desgrenhada na foto policial reforçou ainda mais a intensidade dos acontecimentos da noite.

Joseline Hernandez lutando na luta Floyd Mayweather x GottiTwitter

Todo o incidente, feliz ou infelizmente, dependendo da perspectiva de cada um, foi capturado pela câmera. A filmagem mostra vividamente Joseline atacando ferozmente Big Lex, submetendo-a a golpes e imobilizando-a com uma chave de braço. A briga chegou ao ponto em que A roupa de Big Lex foi parcialmente desalojadae foi necessário um esforço considerável para separar os dois indivíduos envolvidos.

Vale notar que a agressão de Joseline não se limitou a Grande Lex sozinho. Numerosas gravações daquela noite a mostram tentando confrontar fisicamente outras pessoas, incluindo homens adultos. O gatilho exato para tais eventos dramáticos permanece obscuromas para Big Lex, o resultado foi exatamente o que ela desejava – Joseline Hernandez agora se encontra atrás das grades.