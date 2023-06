Boxe: Canelo Alvarez acrescenta novo nome à sua lista de possíveis adversários

Jaime Munguia é uma das estrelas do boxe mexicano hoje, em cada uma de suas lutas, ele mostrou que sua carreira está apontando para o topo e ele está estabelecendo metas altas.

Embora ele tenha tido dificuldade em bater Sergiy Derevyanchenko da Ucrânia para ficar invicto no sábado na Toyota Arena em Ontário, Califórnia, ele disse que está pronto para enfrentar qualquer um dos campeões dos supermédios e um deles é Saul ‘Canelo’ Álvarez.

Depois de vencer uma batalha que muitos dizem que pode ser uma das lutas do ano, não me mate conseguiu manter sua invencibilidade em 42 lutas naquela que foi sua estreia no peso médio ao vencer o ucraniano de 37 anos com placares favoráveis ​​de 115-112, 114-113 e 114-113.

Quando a luta acabou não me mate disse que quer qualquer um dos campeões, e nesse peso Canelo Alvarez é um, pois detém os cinturões dos quatro corpos (IBF, WBO, WBC e WBA).

O nativo de Tijuana vem sendo apontado como um possível adversário do grande campeão mexicano, então essa luta foi fundamental para saber seu próximo passo, pois agora ele tem os holofotes do mundo inteiro.

De la Hoya quer Jaime Munguia contra Canelo Alvarez

De acordo com a própria Golden Boy Promotions Oscar de la hoya, Jaime Munguia poderia ser um dos Canelo Alvarezos adversários.

“Essa luta é inevitável para os dois”, disse do potemas o único problema com essa possível luta de boxe seria que Canelo se recusa a lutar contra lutadores mexicanos, ou pelo menos foi o que ele disse recentemente.

Enquanto não se sabe qual será o próximo passo de Munguia, o boxeador está muito feliz com a última atuação, pronto para seguir trabalhando forte e melhorando na carreira para evitar os erros que detectou.

“Estou muito feliz com a luta,” ele disse.

“Foi uma grande vitória, cometemos alguns erros, mas ainda estamos aqui invictos.

“Estou muito feliz com a decisão e, na verdade, foi preciso muito trabalho duro para obtê-la.

“Foi difícil, mas conseguimos pegá-lo e machucá-lo no décimo assalto e depois o derrubamos no décimo segundo, acho que finalmente conseguimos a vitória por causa do meu treinamento.

“Treinamos muito forte na academia, obviamente não é a mesma coisa na academia e no ringue, mas estamos sempre trabalhando duro, sempre tentando melhorar.”

Canelo Alvarezpor sua vez, ainda não sabe contra quem lutará em setembro e suas opções parecem se estreitar, já que a luta com Dmitry Bivol está longe de ser uma realidade e a possibilidade de enfrentar David Benavidez também foi descartado.