Boxe: Canelo Alvarez deixa os cinturões do campeonato em casa, chega à Semana de Moda de Milão usando estilo Dolce & Gabanna completo

Canelo Alvarez e sua esposa Fernanda Gomez foram alguns dos convidados de honra da Semana de Moda de Milão, onde ambos usaram looks assinados por Dolce & Gabbana que foram feitos especialmente para a ocasião. O boxeador sempre usou roupas chamativas em cada uma de suas lutas. A relação entre o esportista e a marca é de extrema importância para ambos.

Canelo Alvarez e Dolce Gabbana: uma colaboração contínua

Fundado por Domenico Dolce e Stefano Gabbana, a marca de roupas de renome mundial iniciou uma colaboração perfeita em 2018 com Canelo lvarez. Daquele ano para cá, a marca se tornou uma referência na moda do lutador, os observadores podem atestar que cada um dos trajes pré-luta de Canelo é sempre D&G.

A esposa e os filhos de Canelo costumam ser vistos vestindo pijamas D&G

A Dolce & Gabbana garantiu que a lutadora mexicana tenha roupas personalizadas, sempre exibindo o visual chamativo D&G logotipo em todos os seus ganhos, incluindo bagagem, camisetas, calças e pijamas.

Patrocínios de Canelo Alvarez

O sucesso de Canelo Alvarez também veio com regalias de patrocínio, assim que começou a se destacar, marcas como Under Armour, Tecate, Everlast, Value, Yaoca, Hennessy e Dolce & Gabbana não hesitou em patrociná-lo.

Semana de Moda de Milão

Desde 1958, a semana de moda italiana é realizada duas vezes por ano e é organizada pela Camara Nazionale della Moda Italiana (Câmara Nacional da Moda Italiana). A Europa e os Estados Unidos têm vários eventos semelhantes, os italianos foram os segundos a criar uma semana dedicada aos jovens criadores, o evento começou em Nova York em 1943, Paris em 1973 e Londres em 1984.

Enquanto em Milão, Fernanda Gomes documentaram sua viagem à Itália e os eventos aos quais compareceram. As fotos mostram um casal feliz aproveitando a vida ao máximo.