Boxe: Canelo Alvarez encontrou seu próximo adversário

Saul ‘Canelo’ Álvarez está em um momento positivo e confiante agora de sua carreira no boxe e é por isso que ele está procurando ansiosamente por um novo oponente para lutar.

Ele parece querer se provar em várias categorias de peso diferentes no boxe e é por isso que ele tem que escolher seu oponente com muito cuidado.

Ele já estava completamente dominado por Dmitry Bivol e perdeu aquela luta de mãos dadas.

Em meio a muitos desentendimentos com as demandas do lutador russo por uma revanche, Alvarez começou a procurar um novo adversário que também seja mais pesado que ele.

Inscreve-se um dos veteranos mais importantes do esporte ainda na ativa, nativo da Gâmbia-Sueco Badou Jack.

Aos 39 anos, estamos falando do atual campeão WBC cruiserweight, um lutador que pesa mais de 30 quilos a mais do que canelo.A luta está em andamento

Amer Abdullah da Skill Challenge Promotions falou com a Boxing King Media e disse: “Eu tenho lidado diretamente com a equipe de Canelo. A Skill Challenge Promotions está liderando isso. Estamos conversando diretamente com canelo e, claro, estamos promovendo, gerenciando e supervisionando badou.

“Há uma intenção de fazer a luta. Acho que nos cinco ou seis termos que estão aí, concordamos na maioria deles. canelo é uma lenda viva. Ele é um ícone do esporte.

“Ele é indiscutivelmente a cara do boxe… os termos financeiros estão acertados, a data está acertada, está tudo lá, é apenas o peso que é o ponto de discórdia.

“Se você quer subir para o cruiserweight, então você tem que lutar no cruiserweight, e acho que é aí que está a hesitação. Entendo, Canelo é um superpeso médio.

“badou era um superpeso médio. Você não pode pedir a um cara que está em torno de 205, 210 libras, para lutar no super-médio ou meio-pesado, ou um pouco acima disso.”

Canelo não é estranho em lutar contra oponentes mais pesados.

Embora tenha sido dominado por Dmitry Bivol durante aquela luta, canelo já lutou no meio-pesado.

Em 2019, Alvarez enfrentou Serguei Kovalev pelo título WBO dos meio-pesados ​​e venceu por nocaute na 11ª rodada.