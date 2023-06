Boxe: “Canelo Alvarez não está onde estava antes, mas ainda é uma fera”

Alutador americano Edgar Berlangaque detém um recorde de 20-0 como profissional, reconhece a qualidade de Saul ‘Canelo’ Alvarez como um dos melhores pugilistas peso por peso do mundo, embora tenha dito que esses dias estão chegando ao fim.

O jogador de 26 anos acha que os melhores dias do mexicano já passaram, mas ainda espera enfrentá-lo em breve.

Berlangaque luta contra o irlandês Jason Quigley em Nova York no sábado, disse em entrevista ao BoxingScene.com que Canelo não está mais na posição que estava na elite do boxe.

“Acho que ele está declinando”, disse Berlanga para BoxingScene.com

“Eu não acho que ele está onde estava antes.”

Berlanga e Quigley farão sua luta no sábado, 24 de junho, no Hulu Theatre do Madison Square Garden, e o nova-iorquino já passou um ano sem pisar no ringue depois de derrotar Roamer Angulo em 11 de junho de 2022.

Berlanga acaba de assinar um contrato com Eddie Hearn e sua empresa Matchroom Boxing.

As palavras do nativo do Brooklyn são apoiadas por canelodesempenhos recentes de (59-2-2, 39 KOs), que não só não conseguiu derrotar o russo Dmitry Bivolmas foi amplamente superado e teve um desempenho mediano contra John Ryder.

Berlanga espera atrair a atenção de Canelo

Com a luta de sábado contra Quigley, Berlanga espera chamar a atenção de Alvarez e chegar a 21 vitórias sem derrota.

Das 20 vitórias do jogador de 26 anos, 16 foram por nocaute para uma taxa de sucesso de 80 por cento, credenciais mais do que suficientes para lhe render uma chance no caneloos títulos.

Ainda assim, o nova-iorquino respeita caneloO legado de Alvarez, e embora ele tenha notado novamente que Alvarez não é mais o mesmo, isso não significa que ele perdeu toda a sua periculosidade durante suas lutas.

O tempo dirá se ele terá a chance de apoiar suas palavras com ações.

“Ele ainda é um homem fera. Você não pode dormir com esse cara”, disse Berlanga.