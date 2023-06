Boxe: Canelo Alvarez supostamente ofereceu US $ 50 milhões para finalmente lutar contra David Benavidez

Tele uma luta de Canelo Alvarez haters querem que ele tome é um contra David Benavidez, um que poderia estar perto de se tornar realidade devido a desenvolvimentos recentes. O promotor Sampson Lewkowicz compartilhou recentemente o conteúdo de uma carta que escreveu ao técnico Eddy Reynoso. Os dois se conheceram pessoalmente em maio, o que levou Lewkowicz a escrever esta carta aberta a Reynoso. Sports Illustrated Chris Mannix ofereceu mais detalhes desta carta que só podem ser lidos nas entrelinhas.

De acordo com fontes próximas a ambas as equipes, a bolsa total chegará a US$ 50 milhões, incluindo vendas de pay-per-view. Isso não significa que Canelo está recebendo essa quantia, mas chegará muito perto disso no final. Alvarez tem a oferta na mesa, mas ainda não se fala em nenhum contrato assinado. O lutador mexicano acabou de vencer John Ryder em Guadalajara, ele precisa descansar um pouco antes de tomar a decisão de lutar contra um novo adversário. Normalmente, ele costuma escolher seu próximo rival para setembro ou novembro. Tudo depende de quão machucado Canelo estava durante a luta de maio.

O que diz a carta de Lewkowicz para Eddy Reynoso?

Aqui está o que Lewkowicz escreveu a Reynoso: “Como você escolheu conduzir nossas negociações para David Benavidez enfrentar Saul ‘Canelo’ Alvarez em público, sou forçado a corrigir alguns erros que você cometeu ao afirmar que não recebeu nenhuma oferta. Na segunda-feira, 29 de maio, às 16h45, enviei a você o que tenho certeza de que seria uma das ofertas mais lucrativas da carreira de Canelo Alverez para enfrentar Benavidez.

“Por favor, saiba que você realmente tem uma oferta para enfrentar Benavidez, uma oferta considerável, e devo dizer que estou ofendido por sua afirmação de que estou ‘fantasiando’ em fazer essa luta acontecer. Se você também não puder encontrar esta carta aberta e ninguém lhe falar sobre isso, alguém que o conheça, por favor, avise Eddy que enviarei esta mesma oferta a qualquer momento para que ele se comunique com Canelo Álvarez. Tudo o que ele precisa fazer é fornecer um endereço de e-mail válido, aparentemente.”

Deve Canelo Alvarez aceitar esta oferta, ele finalmente terá a chance de responder a todos os pessimistas que não acreditam que ele seja atualmente o melhor super-médio do mundo. Benavidez foi o último lutador que realmente parece ter uma chance de vencer o boxeador mexicano. O que quer que eles decidam, estaremos esperando por anúncios oficiais que podem vir a qualquer momento no futuro próximo.