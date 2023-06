Boxe: Canelo Alvarez tem outro hater: Por que Panterita Nery está chateado com a atitude do campeão mundial?

Despiar os triunfos que teve ao longo de sua carreira, Saulo Canelo Álvarez continua a ser alvo de constantes críticas pelo seu desempenho, bem como pelos adversários que escolhe.

E agora foi a vez do boxeador mexicano Luis Panterita Neryque destacou que a luta entre o mexicano e o campeão mundial dos pesos-médios Badou Jack teria sido injusto com o sueco devido às condições apresentadas por canelo‘vapor.

A crítica de Luis Nery a Canelo Alvarez

O Mundo Deportivo relata que o ex-campeão peso-galo expressou sua discordância em entrevista coletiva sobre as condições para a luta acontecer na Arábia Saudita, entre as quais uma cláusula de reidratação para compensar o fato de ter que ganhar quase 10 quilos para realizar a luta.

“O desafio de você subir para um peso maior é que você vai lutar contra um lutador que vai subir mais pesado. Se você vai subir porque você vai movê-lo para baixo e você vai para colocar uma cláusula de reidratação nele, então não é uma luta equilibrada. Isso é o que eu não gosto, é o desafio se você subir para um peso maior, qual é o desafio? Que ele vá mais pesado que você, é isso que você está enfrentando”, explicou pequena pantera.

O ex-pugilista considera que esta situação foi injusta a favor do Saul Alvarez.

Jermall Charlo, o próximo adversário de Canelo Alvarez

Apesar de todos os nomes que foram mencionados, tudo indica que caneloo próximo adversário será Jermell Charlocampeão interino dos médios do Conselho Mundial de Boxe (WBC), cuja última luta foi em maio do ano passado, com vitória contra Brian Castano.

ESPN Knockout informou que fontes próximas ao lutador confirmaram Carlos como o iminente adversário do multicampeão mexicano.