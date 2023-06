Boxe: Canelo Alvarez Vs Jermall Charlo será o grande evento de setembro no novo acordo de promoção de $ 100 milhões, por relatório

Canelo Álvarez vs Jermall Charlo parece ser o primeiro evento em que Al Haymon apresentará o campeão dos supermédios WBA, WBC, IBG e WBO defendendo seu título.

Canelo Alvarez diz-se que procura o dia 16 de setembro como data para a luta contra Charlo que, segundo informações do Talk Sport, não luta há dois anos.

Jermall Charlo supostamente não luta há 2 anos

Alvarez garantiu sua agência gratuita em 2020 e não se comprometeu com um contrato de longa data que é mais do que algumas lutas, foi assim que ele se separou da promoção de Eddie Hearn, o que foi uma surpresa para ele depois de acordo com o que canelo havia dito, o lutador estava feliz com o rumo que as coisas estavam tomando, porém, queria explorar novos caminhos.

Neste ponto, PBC de Al Haymon lista tem uma linha de lutadores que adorariam entrar no tatame com a sensação mexicana que ainda não terminou seu nocaute. Talvez este possa ser o único.

O próximo homem depois Carlos poderia ser o campeão mundial dos supermédios David Benavidez, que neste momento teve uma seqüência muito boa até agora.

Então há David Morellque em 9-0, 8 KOs provavelmente levantará a mão para uma disputa de cinturão, e as especulações nessa hora continuam, porém, também tem alguns nomes por aí como Errol Spence e Terrence Crawford, só para começar a lista.

Oscar de la Hoya zomba de Eddie Heard

Após a notícia de Canelo’s novo empreendimento com Al Haymon quebrou, uma cena em que Eddie Heard é visto angustiado foi postada no Twitter, então O menino de ouro zombou de Hearn usando a foto e adicionando a hashtag LonesomEddie.