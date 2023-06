Boxe: David Benavidez revela o que Canelo recusou por sua luta: oferecemos US $ 45 milhões e ele nunca respondeu

Saul ‘Canelo’ Álvarez é o melhor boxeador do mundo hoje e já o é há alguns anos. Por isso todos querem lutar com ele para provar que podem ser o futuro do esporte.

Apesar disso, caneloO novo adversário de ‘s não foi finalizado, pois não conseguiu chegar a um acordo com os potenciais adversários para a data provisória de setembro, luta que sempre realiza sem falta.

Mas agora David Benavidez se apresentou para afirmar que Alvarez recusou uma oferta suculenta para eles irem cara a cara.

AlvarezO futuro adversário de ainda está no ar. E ainda não foi possível acertar o pugilista com quem vai subir aos ringues este ano, depois das opções de Benavidez e Dmitry Bivol não foram feitos.

Mas foi a escolha de seu compatriota Benavidez que mais chamou a atenção, pois até foi revelado o quanto o campeão mundial havia sido oferecido para aceitar, o que acabou rejeitando. Bem, além do mais, ele nem respondeu à oferta.

Canelo x Benavidez não vai acontecer apesar de milhões em jogo

Apesar de canelo tendo buscado uma revanche com o Bivol, ele não aceitou seus termos e agora aquela provável luta foi completamente esquecida.

Deve ser lembrado que caneloO revés aconteceu no dia 7 de maio de 2022. Nessa luta, o grande campeão mexicano perdeu o título dos meio-pesados ​​da Associação Mundial de Boxe (WBA) para Búfalo e desde então vem tentando recuperá-lo, até que parece que abandonou a ideia.

É por isso que o Benavidez A opção pegou fogo imediatamente, mas depois de alguns dias também foi esquecida.

Embora canelo recentemente voltou para vencer a Grã-Bretanha John Ryder no Estadio Akron em Zapopan, Jalisco, os fãs de boxe ainda estão esperando por uma luta com Benavidez.

Benavidez revela que Canelo ignorou grande oferta

Mas como as coisas acabaram em uma negociação infrutífera para Alvarez encarar Benavidez em setembro, cada lutador seguirá seu caminho.

Mas antes que isso aconteça, é Benavidez ele mesmo que se apresentou para revelar a quantia canelo foi oferecido, que ele não hesitou em ignorar.

“Foram mais de 45 milhões de dólares. Esse foi o dinheiro Al Haymon e PBC estavam oferecendo para o canelo lutar. Vejo muitas pessoas dizendo que você não faz ofertas para o lado A, mas $ 45 milhões é um mundo de dinheiro. As pessoas querem ver essa luta, a empresa estava me apoiando. Por isso pensei que poderíamos fazer a luta acontecer, mas eles foram em outra direção”, disse ele em entrevista ao Fight Hype.

Diante desse pano de fundo, Benavidez decidiu concentrar seus esforços em, talvez, assumir Jaime Munguiaembora não tenha deixado de se arrepender Alvarezatitude de.

“Uma coisa é eles recusarem a oferta e esperar mais um ano para fazer a luta e ganhar mais dinheiro, mas eles nem responderam. Imagine que ele tem uma oferta na mesa de 45 milhões de dólares e ninguém responde. não sei mais o que dizer”, acrescentou.

É assim Alvarez vai ter que definir se vai lutar Badou Jack na Arábia Saudita ou quem sabe contra Munguia ou dar oportunidade a outro elemento nos próximos meses para mostrar porque é o melhor pound for pound do mundo, apesar das críticas que ainda se fazem presentes na sua histórica e vitoriosa carreira.