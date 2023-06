Boxe: Deontay Wilder quer lutar contra Francis Ngannou dentro de um ringue e um octógono

Aé um dos perfuradores mais difíceis da história do boxe, Deontay Wilder certamente esteve em melhores circunstâncias do que está hoje. Perder duas das três lutas contra Tyson Fury foi um choque para o seu sistema, ele voltou a bater Roberto Helenius fora depois dessas três lutas, mas ele não tem mais o cinto na cintura. Já faz quase um ano que Wilder não pisa em um ringue, mas ele não se importa em pensar em lutar dentro do octógono. Um dos pesos pesados ​​que acabou de sair do UFC e assinou um novo contrato com o PFL é Francisco Ngannou, o guerreiro camaronês. Ele provocou várias lutas com alguns dos melhores pesos pesados ​​do mundo do boxe.

Mas lutando Deontay Wilder pode potencialmente se tornar um dos maiores eventos de sua carreira, apesar do recorde recente do nativo do Alabama. Durante uma entrevista com O Sol, Selvagem gosta da ideia de lutar contra Francis. Ele disse: “Eu adoraria. Eu adoraria muito, apenas para mostrar o lado competitivo. Se ele cruzar e chegar onde estou, posso passar e cruzar para onde ele está. Ambos são dois mundos . Acho que seria mais interessante, não apenas para nós, mas também para os fãs, apenas ver. Porque isso ainda não aconteceu, vimos muitos MMA caras vêm e você já viu alguns boxeadores se aproximando, mas você nunca viu a frente e para trás. Acho que seria muito interessante.”

Poderia Deontay Wilder fazer a transição para o MMA?

Com Francis Ngannou novo acordo com o PFL, existem muitas oportunidades importantes que se apresentam com lutadores de diferentes origens. Embora ele não tenha experiência em agarrar ou chutar, Deontay Wilder lembrado Ngannou do poder de perfuração que ele teria com aquelas luvas de 4 onças. Acrescentando: “Acabei de usar um par não muito tempo atrás apenas para sentir o peso leve, não há realmente nenhum preenchimento, se houver. Eles parecem muito firmes e a cabeça não deve ser atingida em primeiro lugar, então para agitar o cérebro como que – especialmente com o poder que eu carrego – será um espetáculo para ver. Realmente será, será como o 4 de julho.”