Boxe: Deontay Wilder vs Andy Ruiz Jr. está perto de acontecer antes de enfrentar Joshua, por relatório

Deontay Wilder x Anthony Joshua é uma das lutas mais esperadas do ano, embora tudo indica que a luta acontecerá na Arábia Saudita em dezembro próximo, nada ainda está definido. O que os dois querem é voltar à ativa e começaram a falar sobre possíveis lutas para agosto ou setembro e uma delas envolveria o ex-campeão mundial mexicano Andy Ruiz Jr.

Deontay Wilder x Andy Ruiz Jr.

Falou-se muito sobre Deontay Wilder x Andy Ruiz Jr. e as coisas andaram, até deram um ultimato a Ruiz, que tem a última palavra sobre aceitar ou não a oferta de Wilder e assinar o contrato.

“TIMES UP: Estamos fazendo a nossa parte e estamos enviando uma ótima oferta para você. Andy Ruiz, a bola está do seu lado agora, vamos assinar e selar. #assine o maldito contrato #Timesup”, escreveu Scott em uma mensagem em sua conta do Instagram acompanhada de um vídeo mostrando-o com Wilder.

Joshua também estaria perto de finalizar uma luta antes de Wilder

Enquanto o ex WBC campeão dos pesos pesados está fazendo lobby contra Andy Ruiz para assinar e fazer a luta acontecer, Anthony Joshua poderia estar perto de finalizar a luta com Dillian Whyte, que seria uma revanche, já que “O ladrão de corpos” está disposto a fazer a luta acontecer.

De acordo com talkSPORT, Whyte disse que não tinha ouvido falar do promotor Eddie Hearn mas também negou que esteja exigindo $ 10 milhões para lutar.

Embora os fãs estariam mais interessados ​​em ver uma luta entre Wilder e Josuéao que tudo indica, ambos terão de superar difíceis compromissos antes de se encontrarem na Arábia Saudita, onde se pretende um mega-filme com Tyson Fury e Oleksandr Usyk como a luta principal e todos os títulos dos pesos pesados ​​em jogo.