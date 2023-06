Boxe: Deve Tyson Fury e Canelo Alvarez parar de tentar lutar contra celebridades fora do boxe?

Co boxe de celebridades se transformou em uma máquina de fazer dinheiro que incluiu apenas alguns boxeadores profissionais ou ex-profissionais na mistura. Grandes nomes como Tyson Fury e Saul ‘Canelo’ Álvarez têm pensado na ideia de provocar possíveis confrontos de boxeadores que não são profissionais e nem fazem parte do ranking. Canelo já falou sobre a possibilidade de lutar contra pessoas do seu tamanho, como Jake Paul ou Conor McGregor. O próprio Fury enfrentou Francis Ngannou e entrou em uma guerra no Twitter com Jon Jones. Mesmo que a maioria desses nomes também sejam atletas de esportes de combate, eles podem ser considerados celebridades porque o boxe não é seu forte. Os puristas do boxe criticam constantemente qualquer boxeador profissional que tenha essa ideia.

Canelo e Fury devem parar de tentar boxear celebridades?

Se a luta divulgada entre Floyd Mayweather e Conor McGregor ou Logan Paul não tivesse sido bem-sucedida, talvez esses puristas tivessem um bom argumento. Mas as vendas de pay-per-view por si só provaram que essas eram realmente ótimas ideias e a promoção de outras lutas de boxe de celebridades ganhou vida própria. Devido ao quanto esses lutadores profissionais podem receber, é fácil entender por que tanto Fury quanto Canelo se prestam a jogar essa narrativa. Brincar com declarações e ameaças é muito diferente de tomar a decisão de lutar contra qualquer um desses boxeadores famosos. Mas não se engane, na verdade há uma boa chance de vermos isso acontecer em algum momento da carreira das lendas do boxe.

A única chance que esses dois boxeadores têm de entreter e concordar com acordos para lutar boxe com essas celebridades é somente depois que eles consideram que sua carreira profissional acabou. Isso definitivamente não acontecerá antes disso, porque eles ainda terão como objetivo defender seus títulos ou lutar por eles no caso de perdê-los. Os puristas nunca vão gostar dessa ideia, mas é a nova realidade que estamos vivendo no boxe. As lutas de celebridades vieram para ficar por muito tempo. Além de todos os nomes que mencionamos anteriormente, quais outras celebridades ou lutadores de MMA você gostaria que Fury ou Canelo lutassem dentro de um ringue?