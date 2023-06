Boxe: Floyd Mayweather se prepara para confronto de exibição contra John Gotti III

EUn antecipação de sua próxima luta de exibição, lenda do boxe Floyd Mayweatherafirmou com confiança que ainda possui todas as suas faculdades mentais. Aos 46 anos, Mayweather está se preparando para enfrentar João Gotti IIIneto de um dos chefes do crime mais infames da América.

Esta luta de exibição marca Mayweather’é o sétimo desde que se aposentou oficialmente em 2017, após sua partida vitoriosa contra UFC Super estrela Conor McGregor, que tinha 34 anos na época. O invicto Hall da Fama, conhecido por sua defesa impenetrável ao longo de sua carreira, continua colhendo os frutos de seu estilo estratégico mesmo anos depois.

Refletindo sobre suas habilidades duradouras, Mayweather expressou seu espanto, afirmando: “Com um evento como este, é realmente incrível ainda ter todas as minhas faculdades. O objetivo do jogo é acertar e não ser atingido, e é por isso que consegui prosperar no boxe profissional por 27 anos.”

Mayweather já enfrentou oponentes do mundo das artes marciais mistas, mídia social e boxe de celebridades em suas lutas de exibição. Sua mais recente exposição aconteceu em fevereiro na quase vazia Arena O2 em Londres, onde ele enfrentou o favorito da TV que virou lutador Aaron Chalmers36.

Mayweather e Gotti III se preparam para confronto épico de exibição

Agora, Mayweather está definido para assumir João Gotti IIIum lutador de 30 anos com um cartel de 5-1 em MMA e um recorde de 2-0 no boxe. Gotti III vem de Nova York e acumulou um número significativo de fãs, desde a Costa Leste até a Flórida.

Sem se deixar abater pelo potencial apoio da multidão para seu oponente, Mayweather enfatizou, “Lembre-se, lutei em todo o mundo, em todos os países imagináveis. Quando entramos no ringue, cabe aos dois lutadores. A multidão não tem influência no resultado. Eles podem gritar, berrar e berrar, mas é isso que eu faço no final do dia.”

A confiança de Mayweather permaneceu inabalável enquanto ele continuou, “Não preciso me gabar, não preciso me gabar, não preciso dizer o que posso fazer. O mundo sabe o que eu posso fazer. Então, ele tem que mostrar ao mundo o que ele pode fazer.”

O palco está montado para um confronto de exibição intrigante entre Mayweather e Gotti III. À medida que a noite da luta se aproxima, os dois lutadores estão preparados para deixar tudo no ringue e demonstrar suas respectivas habilidades para o mundo.