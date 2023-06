Boxe: Gervonta Davis deixa Joe Rogan e Ali Siddiq maravilhados com vitória dominante e estilo aterrorizante

EUum episódio recente de ‘A experiência de Joe Rogan’ podcast, renomado comediante Ali Siddiq ingressou Joe Rogan para discutir o mundo dos esportes de combate. O assunto principal da conversa girou em torno Gervonta “Tanque” Davis’ vitória impressionante sobre Ryan Garcia e o estilo de luta único exibido por Davis.

A luta entre Davis e garcia era muito esperado e Siddiq expressou sua crença de que Davis sairia por cima, afirmando, “Não achei que Tank e Ryan seriam apenas a luta escolhida. Só pensei que Tank era demais.”Rogan concordou com Siddiq’s avaliação, acrescentando, “Sim, eu pensei que ia ser demais também.”

O que realmente cativou Siddiq e Rogan foi Abordagem não convencional de Davis à luta. Rogan comentou, “Ele tem muitas ferramentas e seu estilo é tão estranho. Ele é tão conservador no começo. Ele quase não dá socos. Mas a porra da ameaça de perigo sempre aparece. É aterrorizante.” Siddiq enfatizou a fator medo, ditado, “Esse é o problema dele. Ele é como se você pudesse fazer tudo isso e ele é como… BANG!!”

Ali Siddiq e Joe Rogan discutem o assustador estilo de boxe de Gervonta “Tank” Davis

Continuando sua discussão, Siddiq destacou a cautela com que os adversários abordam Davisafirmando: “Eles dizem, se eu lançar esse jab, é melhor acertar. E as pessoas nem mesmo jogam tudo lá fora. Porque eles precisam, como não podem dar, porque ele já está abaixo de você, e esse é o problema que você vê que ele está abaixo de você. Você fica tipo ‘Oh merda, se eu jogar qualquer maldita coisa, ele vai explodir minha merda’.” Rogan entrou na conversa com entusiasmo, exclamando: “Diretamente do chão, com uma velocidade louca, BANGGG!!”

Desenho comparações para o lendário Mike TysonSiddiq comparou o estilo de Davis ao do ex-boxeador profissional, dizendo: “É como Tyson. Como as pessoas não percebem, essa merda é como o pequeno Tyson. Assim que você lança qualquer coisa, como se eu lançar meu jab lá fora, preciso de meus joelhos dobrados e preciso de meu cotovelo para guarde meu maldito fígado, rim toda essa merda. Toda essa merda é uma má notícia.“

A conversa envolvente entre Siddiq e Rogan lançar luz sobre Gervonta “Tanque” Davis’ domínio esmagador no ringue e o medo palpável que ele instila em seus oponentes. Com o seu estilo de luta “estranho” e capacidade de capitalizar na menor abertura, Davis continua a se estabelecer como uma força formidável no mundo do boxe.