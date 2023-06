Boxe: Jaime Munguia vence Derevyanchenko, segue invicto e está pronto para Canelo Alvarez

Jaime Munguia é, sem dúvida, um dos boxeadores mexicanos mais destacados da atualidade. Em cada uma de suas lutas ele demonstrou isso, e sua carreira está caminhando para o topo com o passar do tempo.

Nesta ocasião, ele deixou claro o que foi dito acima, ao derrotar o ucraniano Sergiy Derevyanchenkopara permanecer invicto.

Foi uma das lutas mais emocionantes do ano. Foi também a estreia do mexicano no supermédio e ele conseguiu manter a invencibilidade ao vencer o carioca de 37 anos Derevyanchenko (14-4, 10 KOs) por decisão unânime, com scorecards favoráveis ​​de 115-112, 114-113 e 114-113.

Deve ser lembrado que não me mate tem sido apontado como um possível adversário do grande campeão mexicano, Saul ‘Canelo’ Álvarezentão essa luta foi fundamental para determinar seu próximo passo, pois poderia colocá-lo em destaque em todo o mundo.

Jaime Munguia impôs sua juventude e qualidade contra Derevyanchenko

não me mateA juventude e a qualidade do jogador ficaram evidentes desde o primeiro turno. Aproveitou para quebrar a resistência do europeu para a alegria da torcida mexicana que se reuniu na Califórnia para apoiá-lo.

Embora o ucraniano tenha mostrado alguma força nas luvas, não foi o suficiente para derrotar o lutador mexicano. Por isso não teve problemas em manter a invencibilidade e chegar às 42 vitórias.

De fato, uma das razões pelas quais o nativo de Tijuana venceu Derevyanchenko foi a habilidade e ferocidade que mostrou para mandá-lo para a tela na última rodada.

E foi assim que os juízes confirmaram Jaime Munguia‘s vitória por 115-112, 114-113 e 114-113.

De La Hoya quer Jaime Munguia contra Canelo Alvarez

De acordo com Oscar de la hoya ele mesmo, Canelo Alvarez vai lutar contra um de sua equipe Golden Boy Promotions. Ele é Jaime Munguiaque também é mexicano e quer reconquistar o campeonato dos médios da Organização Mundial de Boxe (WBO).

“Essa luta é inevitável para nós dois”, do pote admitido.

O único problema com esta potencial luta de boxe seria que canelo se recusa a lutar contra lutadores mexicanos.

Basta lembrar que esta foi uma das razões apresentadas para evitar a luta contra David Benavidez. No entanto, deve-se lembrar que Alvarez já lutou contra seus compatriotas no passado, como no caso de Júlio César Chávez Jr.. e outros que enfeitam seu invejável histórico como profissional.