Boxe: Jake Paul claramente toma partido na rivalidade entre Ryan Garcia e Oscar de la Hoya no Twitter

Tele briga no Twitter entre Ryan García e Oscar de la Hoya pegou Jake Paul interessado em defender sua colega estrela da mídia social. Embora ele também seja um promotor de vários lutadores, Jake sempre ficou do lado de todos os lutadores quando eles se posicionam contra promotores abusivos. Por muitos anos, Oscar de la Hoya foi considerado um vilão no mundo da promoção. Sua empresa Golden Boy Promotions representa vários lutadores, mas eles não tratam todos igualmente. Além disso, essa guerra no Twitter só serve para mostrar que De la Hoya não se importa com Garcia, apesar de ser seu cliente. Jake Paul prova um ponto quando menciona esse detalhe específico sobre a rivalidade.

No final das contas, Ryan Garcia é quem contratou o promotor e ele pode trocar a qualquer momento. Mesmo que De la Hoya esteja certo sobre aquela cláusula de hidratação que Ryan assinou para lutar contra Gervonta Davis, esse é um assunto delicado que você menciona em reuniões privadas, não em público. Estes são os dois centavos de Jake Paul sobre o assunto: “Não gosto de ver lutadores e promotores discutindo online. no final das contas o lutador é o cliente e o promotor é o contratado para ajudar a não derrubar o cliente. Sem falar que o cliente está arriscando a vida ali dentro. Sempre deixe o cliente feliz.”

Jake Paul também falou sobre possível aposentadoria

Durante um episódio recente de ‘Impaulsive’, Jake Paul falou sobre a casa que comprou em Porto Rico, que vale cerca de US $ 14 milhões. Para ele, estar aposentado aos 40 anos é exatamente o que ele imagina. Além disso, Jake Paul quer se tornar um promotor em tempo integral e competir contra os mais importantes promotores de esportes de combate do mundo. Lembre-se de que Jake não quer apenas competir contra os promotores de boxe, mas também se considera uma das únicas pessoas que podem realmente competir contra Dana White e o UFC.