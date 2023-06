Boxe: Jake Paul completamente apaixonado pela nova namorada patinadora de velocidade olímpica Jutta Leerdam

EUuma reviravolta surpreendente, YouTuber que virou boxeador Jake Paul declarou seu profundo afeto por sua nova paixão, o patinador olímpico de velocidade Jutta Leerdam.

O romance do casal tornou-se público quando Paulo compartilhou seu relacionamento em Instagram mês passado. Falando sobre seu irmão Logan’s popular podcast, “impulsivo”, a jovem de 26 anos não pôde deixar de elogiar a campeã mundial de patinação de velocidade, enfatizando sua maturidade, inteligência emocional, habilidades de comunicação e capacidade de amar.

Paulo até achou incrivelmente atraente que ele e Leerdam, ambos a uma altura de 6 pés, são da mesma estatura. Falando apaixonadamente, ele não resistiu em elogiar a figura de Leerdam, descrevendo-a como curvilínea e possuindo “o corpo mais bonito da porra do mundo.” O apaixonado Paul admitiu estar completamente obcecado por ela, destacando suas qualidades únicas e rotulando-a como a alma mais pura que ele já encontrou.

O relacionamento anterior da personalidade da internet com o modelo Júlia Rosa chegou ao fim no final de 2022, após anos de um caso intermitente. Desde então, Paul encontrou consolo nos braços de Leerdam, cujo sorriso, olhos e gargalhadas trazer alegria para a vida dele diariamente. A patinadora de velocidade de 24 anos o impressiona com sua determinação, inteligência, trabalho duro, lealdade e confiabilidade, deixando Paulo maravilhado de suas notáveis ​​qualidades.

O amor de Jake Paul e Jutta Leerdam floresce no Instagram

A introdução de Paul a Leerdam supostamente ocorreu em Instagram no final de 2022, e sua conexão se fortaleceu durante o tempo que passaram juntos em Miami. O casal, inicialmente ligado em março, confirmou relação um mês depois através de fotos carinhosas compartilhadas em suas contas individuais no Instagram. Paulo expressou sua extrema felicidadealegando que está profundamente apaixonado por Leerdam, maravilhado com as notáveis ​​obras do destino.

Além de suas experiências compartilhadas, Paul e Leerdam desfrutar de encontros duplos com Logan e sua namorada, modelo Nina Agdal. Antes de namorar Paul, Leerdam teve um relacionamento com outro patinador de velocidade Koen Verweijque terminou em agosto de 2022. A talentosa atleta holandesa conquistou a medalha de ouro na prova de 1000m no Copa do Mundo de Patinação de Velocidade ISU em Calgary marcou sua quarta vitória consecutiva no evento, solidificando sua posição como força dominante no esporte.

Leerdamvangloriando-se mais de quatro milhões de seguidores no Instagram, também conquistou um nicho para si mesma como influenciadora, colaborando com marcas e realizando vários projetos de moda e beleza. Em junho de 2022, ela apareceu na capa da “Elle” Holanda, exibindo seus talentos multifacetados além do reino dos esportes.

Enquanto isso, Jake Paul, amplamente conhecido como “A criança problema,” experimentou sua primeira derrota na carreira em uma decisão dividida contra Tommy Fury em fevereiro. Apesar desse revés, ele continua determinado e ansioso por seu próximo desafio. No dia 5 de agosto, Paul se prepara para enfrentar o renomado UFC e MMA lenda Nate Diaz, após meses de intensas trocas verbais entre os dois.

Como A história de amor de Paul com Jutta Leerdam continua a se desenrolar, os fãs aguardam ansiosamente sua próxima luta, esperando que o poder do amor o impulsione a outra vitória no ringue.