Boxe: Joe Rogan compara o poder de Gervonta Davis a Mike Tyson em seu auge, mas menor

Nesqueça a cláusula de desidratação Gervonta Davis feito Ryan Garcia assinar antes de sua luta, que permanecerá uma ficha nessa vitória de ‘Tank’. Joe Rogan gostei muito de ver Davis dominar durante aquela luta e ele deixou claro em um de seus episódios mais recentes de ‘A experiência de Joe Rogan’. Ele ficou tão hipnotizado pelo estilo de luta de Gervonta, que a conversa mudou e ‘Tank’ foi até comparado a Mile Tyson em seu auge. Embora menor, é verdade que Davis tem um poder de punção semelhante que deixa seus oponentes completamente incapacitados quando eles aterrissam. Isso não aconteceu apenas com Garcia, aconteceu várias vezes ao longo da carreira de Gervonta.

Joe Rogan acha que ‘Tank’ foi demais para Ryan Garcia

Durante o episódio do podcast com o comediante Ali Saddiq como convidados, ambos começaram a se tornar poéticos sobre Gervontahabilidade de. Rogan foi sincero sobre como achava que a luta poderia ser, dizendo: “Não achei que Tank e Ryan seriam apenas a luta selecionada. Apenas pensei que Tank era demais. Ele simplesmente tem muitas ferramentas e seu estilo é tão estranho. Ele é tão conservador no começo. Ele quase não dá socos. Mas a porra da ameaça de perigo sempre aparece. É aterrorizante.” Mesmo Joe não achava que Garcia tinha chance contra ‘Tank’, mas ele nunca mencionou aquela cláusula de desidratação que Davis fez o adversário assinar. Se não existisse essa cláusula, havia uma boa chance de a luta ter sido diferente.

Mas Saddiq levou o elogio a um nível totalmente novo quando decidiu comparar ‘Tank’ com Mike Tyson. Essas comparações não acontecem com muita frequência, mas há alguma verdade nelas quando você assiste a luta dos dois. Aqui está o que Saddiq disse: “É como Tyson. Preciso do meu cotovelo para proteger meu maldito fígado, rim, toda essa merda. Toda essa merda é uma má notícia. Você concorda com essa comparação ou está comparando Davis com Tyson um pouco demais?