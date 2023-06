Boxe: John Fury ameaça bater e aposentar Eddie Hearn, o promotor ri disso

Taqui não há amor de John Fury para Eddie Hearn. pai de Tyson Fury ficou totalmente fora de controle ao falar sobre o Presidente da Matchroom Boxing. O pai de WBC campeão dos pesos pesados, do nada, ameaçou o promotor em entrevista à IFL TV.

Tudo começou quando ele começou a falar sobre A proposta de Tyson Fury para lutar contra Anthony Joshua Em setembro. Eddie Hearn, O promotor de Joshua aparentemente ignorou cada pedacinho da proposta do campeão dos pesos pesados ​​do WBC e parece se concentrar em conseguir outras lutas.

“Aquele homem é um idiota total, e quando eu o vejo, bato! Bem no ouvido e quero dizer isso… -Anthony Joshua- é um cavalheiro e fez o que pode por este país, mas vou lhe dizer agora, se ele aparecer como John Fury, darei um tapa naquele vagabundo”, John Fury expressou sem provocação aparente.

Quando ele foi questionado sobre o que havia Eddie Hearn disse a ele para fazê-lo se sentir assim em relação ao promotor, ele respondeu com mais raiva. “Ele não disse nadamas vou te dizer o que é, ele terá o maior choque de sua vida no mundo do boxe e ele provavelmente ficará tão doente que nunca mais verá o boxe. Está vindo para ele. Prenda a respiração, o que está vindo para ele vai aposentá-lo no jogo”sentenciou John Fury.

Eddie Hearn reagiu

Sobre as palavras do pai de Tyson Fury, Eddie Hearn apenas brincou e disse à IFL TV que ele “estava certo sobre chamá-lo de p ****”.

Eddie Hearn também riu das palavras de John Fury em entrevista ao Boxe Social. “É um pouco de incompatibilidade, não é, qual é o sentido de John Fury me dar um clump… Se John Fury realmente me desse um soco, ele me mataria… Só um”, disse o promotor. No mesmo tom irônico, disse que lutaria com ele em troca de 10 milhões.