Boxe: Josh Taylor vs Tefimo Lpez Jr Previsões: Quem é o favorito para vencer?

Josh Taylor e Tefimo Lpez Jr. se enfrentarão no Hulu Theatre em Guarda da Madison Squaren em Nova York em 10 de junho. O Título superleve WBO vai ser o único em disputa. “The Takeover” desafiará Taylor, atual campeão, em uma luta onde as chances tendem a se inclinar para o “Tornado Tartan”.

O boxeador escocês Josh Taylor vai entrar na luta ainda como um campeão invicto, então as chances de ele manter seu recorde sem uma derrota estão em -208 de acordo com Moneyline e em -175 na perspectiva da Moeda de Apostas Esportivas. Os números do desafiante americano Tefimo Lpez Jr. são +146 e +135, respectivamente, significando isso que “Tartan Tornado” é favorito de dois para um sobre “A Aquisição”.

Embora o boxeador escocês tenha dito que ele estará olhando para cima terminar na oitava rodada, as probabilidades indicam que o vencedor será determinado por decisão. casa de Josh Taylor probabilidade de vitória é de até 63,6%.

Josh Taylor e Tefimo Lpez Jr lutas recentes

Ambos os lutadores chegarão ao ringue em busca do restabelecimento da popularidade que poderiam ter perdido, por terem vitórias polêmicas em suas batalhas recentes, ambos saindo vitoriosos por decisão dividida.

“Tornado Tartã” última luta foi há mais de um ano. Em 26 de fevereiro de 2022, ele enfrentou Jack Catterall em uma luta dramática que terminou com opiniões divididas dos fãs depois que a vitória de Josh Taylor foi concedida.

Por outro lado, “The Takeover” venceu Sandor Martin seis meses atrás. A vitória via decisão dividida também deixam os fãs de boxe se perguntando se os juízes acertaram em seus scorecards.