Boxe: Julio Cesar Chavez e o inesperado Guinness World Record graças ao boxe

Tlenda do boxe mexicano que trouxe fama e aclamação ao esporte mexicano durante os anos 90, hoje se tornou o instrutor de milhares de cidadãos mexicanos durante a Massive Boxing Class realizada na praça Zocalo na Cidade do México, superando as 14.299 pessoas inscritas no ano passado.

Mais um título para JC Chávez: um recorde do Guinness

Júlio César Chávez foi o oficial que deu os primeiros treinos na classe Massive Boxing de 2023 na manhã de sábado.

Na companhia do novo governo CDMX, encabeçado por Martin Batrese lendas do boxe mexicano como Jaime Munguia, ‘Chiquita’ Gonzlez, Alfonso Zamora, Miguel Angel Gonzalez, ‘King’ David Picasso, Irma Garcia, Erika Cruz and Ana Mari ‘La Guerrera’, JC Chavezque detém vários títulos em divisões de peso, como Super Pena, Leve e Super Leve, junto com mais de 25.000 pessoas, conquistou o recorde do Guinness por reunir milhares de pessoas em um só lugar para uma aula massiva de boxe.

JC sabe como motivar seus alunos

Para iniciar a rotina, Júlio César Chávez, como bom instrutor, buscava a melhor forma de motivar seus alunos. Sua fórmula era simples, mas contundente:

Além de espalhar alegria e motivação, Julio Cesar se emocionou com a popularidade do evento e com as manifestações de carinho e reconhecimento da população da capital que compareceu ao evento.

uma aula de gala

Além das estrelas do ringue que marcaram presença, a turma também foi agraciada por Maurício SulaimanPresidente do Conselho Mundial de Boxe, que comentou sobre a importância do boxe no México e a presença de Júlio César Chávez na classe massiva.