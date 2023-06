Boxe: Julio Cesar Chavez: Machuquei muito meu filho Julio e os padrões se repetem

EUuma entrevista recente, boxeador lendário Júlio César Chávez discutiu abertamente vários aspectos de sua carreira, suas lutas contra o vício, seus triunfos e suas derrotas significativas dentro e fora do ringue de boxe. Ele também mergulhou em suas experiências criando seus filhos, falando com bravura e introspecção.

Chávez protagonizou uma entrevista no canal do YouTube “La Saga”, onde foi entrevistado por adela micha.

“Estou bem, graças a Deus, muito feliz” Chávez observado.

Um jogo de palavras potencialmente arriscado aconteceu quando o anfitrião lhe ofereceu uma bebida, apresentando opções como Coca-Cola, água ou água mineral.

“Não quero mais coca; água mineral seria melhor”, Chávez observado.

“Eu me distanciei dessa substância por muitos anos. Estou limpo há 13 anos e vivo ‘Só por hoje’.”

A entrevista também abordou Chávezfilhos e os desafios que ele enfrentou ao criá-los durante seu próprio vício.

“Meu vício afetou [my son]”, ele nadou.

“Ele era muito jovem e testemunhou o dano que infligi a mim e a ele. Os padrões se repetem; isso é apenas a vida.”

Falando sobre seu filho mais velho julio jr. na jornada de reabilitação, o lendário campeão mexicano expressou tristeza.

“Depois de 13 anos limpo, fui vê-lo pela primeira vez. Quase chorei quando o vi dormindo no chão”, disse. Chávez estressado.

“Meu filho não usa cocaína, cristal ou fentanil. Tomou comprimidos para emagrecer. Com vinte comprimidos você começa a ter alucinações, as brigas aumentam e a loucura começa.”

Refletindo sobre seus próprios problemas, Chávez lembrou quando foi o momento em que se arrependeu de tudo.

“Enquanto estava lá, pensei comigo mesmo: ‘Meu Deus, o que foi que eu fiz? Como é possível que, apesar de ter tudo do lado de fora, eu esteja aqui dormindo no chão com 120 estranhos”, observou.

A entrevista, que foi bastante longa, atraiu atenção significativa na plataforma e acumulou quase 200.000 visualizações até o momento.