Boxe: KSI está interessado em uma potencial luta de boxe contra ninguém menos que Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic finalmente decidiu se aposentar do futebol profissional, isso significa que ele pode finalmente negociar uma possível luta de boxe contra qualquer um de sua escolha. Aqueles que não estão cientes Zlatan pode se surpreender, ele é na verdade faixa preta de tae kwon do e é absolutamente apaixonado por esportes de combate. Mas a permanência no futebol profissional significava que não podia arriscar o físico porque precisava responder ao clube que tinha o seu contrato. Em meio a sua recente aposentadoria, aquele que tem um grande histórico de boxe de celebridades é Youtuber KSI e ele apenas respondeu à pergunta sobre potencialmente lutar Zlatan. Ele disse: “Eu adoraria que isso acontecesse. Seria incrível. Eu o vi na bolsa, ele parece que pode bater, vamos entrar no ringue.”

Após essas declarações de KSI, Zlatan Ibrahimovic ainda não respondeu, mas há uma boa chance de que ele o faça da maneira mais desdenhosa possível. Mas tentando levar a sério o possível próximo passo na carreira de Zlatan Ibrahimovic, o boxe de celebridades é apenas uma das muitas opções que ele tem para continuar sua carreira. Devido à sua predileção por artes marciais, Ibrahimovic também pode seguir uma carreira que o leve por esse caminho e possivelmente lutar não apenas contra KSI, mas também contra outros boxeadores. Mas, sem dúvida, há uma carreira que combina perfeitamente com Zlatan Ibrahimovic e apenas alguns ex-jogadores podem dizer que tiveram sucesso nisso. Talvez você já tenha adivinhado, mas o próprio Ibra já provocou um pouco através de sua conta no Instagram.

Zlatan Ibrahimovic, a estrela de ação

Como já dissemos, Zlatan Ibrahimovic tem grandes jogadas quando se trata de exposição às artes marciais. Ele treina constantemente dentro de sua academia e parece que não exige nenhum esforço dele para entregar seus movimentos. Ao longo de sua carreira, Zlatan já estrelou vários comerciais que também o ajudaram a flexionar seus músculos de atuação. Se ele decidir seguir o caminho da estrela de ação, não há dúvida de que ele faria um trabalho fantástico com todas as sequências de ação. Naturalmente, Ibra não precisaria de dublê porque ele 100% gostaria de fazer todas as cenas de ação sozinho. Já podemos imaginá-lo no quinto capítulo de John Wick como um dos chefes da máfia que o personagem de Keanu Reeves ainda não derrotou. O boxe KSI é atraente, mas vamos levar a estrela de cinema Zlatan Ibrahimovic a qualquer dia da semana.