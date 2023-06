Boxe: Mike Tyson estava drogado com cogumelos quando assistiu aquele homem boxeando um vídeo de canguru

Aé um dos clipes mais virais da história da humanidade, um homem que parece australiano aparece no quadro como um canguru tem um cachorro em uma chave de braço. Ele se aproxima com cuidado e se levanta bem na frente do canguru. Ao se distrair e soltar o cachorro, o homem faz algo que ninguém imaginava que ele faria, nem mesmo o canguru. Esse cara avalia o marsupial adulto e dá um soco bem na cara dele. A reação inicial do canguru é quase a mesma que todos nós tivemos quando vimos este vídeo. O que aquele homem fez para salvar seu cachorro é a coisa mais australiana que se pode ver porque australianos estão acostumados a viver entre animais selvagens e perigosos. Se não forem controlados, os cangurus podem ser extremamente perigosos.

Mike Tyson estava chapado quando viu esse vídeo do canguru

Durante o ‘IMPAULSIVO‘ episódio em que Mike Tyson aparece, a equipe mostra a Mike aquele vídeo e ele fica absolutamente louco ao vê-lo. Acontece que Tyson estava bastante chapado de cogumelos durante todo o episódio. É por isso que ele ficou louco quando viu aquela interação entre aquele bravo australiano homem e o canguru crescido. Tyson estava claramente curtindo o momento, mas muitos não perceberam que ele estava realmente tropeçando no momento em que assistia a este vídeo. Esse episódio inteiro é sem parar Mike Tyson rindo e fazendo caretas enquanto tropeça em cogumelos. Isso acontece frequentemente durante os episódios de seu próprio podcast, não é tão raro.

A história de Mike Tyson com os animais

Aos que não sabem, Mike Tyson é um amante dos animais, possui centenas de pombos dos quais cuida religiosamente. Mas o animal de estimação mais selvagem que ele teve durante sua vida é um tigre, que ele decidiu comprar quando bebê e cresceu com ele quando Mike Tyson estava no auge. Há várias fotos de Mike Tyson tendo um dia de piscina com seu tigre de estimação que é lendário neste momento. O homem mais perigoso da história do boxe se divertindo muito com um dos gatos mais perigosos que o reino animal tem a oferecer. Você não pode inventar essas coisas. Mike Tyson fazendo coisas de Mike Tyson. Você adora ver isso.