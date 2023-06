Boxe: Mike Tyson supostamente ficou chapado na mansão de Tucker Carlson antes de sua entrevista na Fox

Taqui está apenas um número de pessoas que podem conseguir uma entrevista com uma figura de destaque como Mike Tyson, embora Tucker Carlson pode ser a última pessoa que você pensaria que poderia festejar com Mike antes ou depois da entrevista. De acordo com a Rolling Stone, foi exatamente isso que aconteceu em dezembro de 2022. Pouco antes de Mike Tyson aparecer na entrevista que Tucker conduziu em Fox News, ‘Iron Mike‘ supostamente aceitou um convite do âncora da TV para visitar uma de suas mansões multimilionárias. Logo antes da entrevista, ele até permitiu que Mike fumasse maconha dentro do local. Tyson é um conhecido empresário da maconha, ele tem um negócio multimilionário vendendo maconha.

No relatório, Tucker Carlson disse a Mike que maconha não era coisa dele, mas ele não teve nenhum problema em permitir que Tyson fumasse dentro de casa. Quando Mike Tyson fuma, ele o faz profusamente e sem restrições. Como um dos pesos pesados ​​mais assustadores da história, Tyson expressou repetidamente como o uso de maconha o ajuda a manter seu temperamento sob controle. Inicialmente, o ex-campeão estava pronto para recusar o convite de Tucker, mas acabou aceitando. Um cenário improvável, dado o ataque constante de Carlson contra o consumo de maconha ao longo dos anos. Embora recentemente, o âncora da televisão tenha sido consideravelmente mais aberto a outras escolas de pensamento e tente não julgar tanto quanto costumava fazer.

O império da maconha de Mike Tyson

Desde que a maconha começou a ser legalizada em muitos estados dos Estados Unidos, Mike Tyson não hesitou em entrar no negócio. Depois de alguns anos fazendo parte da indústria, Tyson ganha US $ 700 mil por mês apenas com esse empreendimento. Ele não apenas vende maconha, mas também comestíveis com um toque divertido. Tucker Carlson teve que mudar de ideia com Mike e permitiu que ele fumasse em sua casa simplesmente porque ele é Mike Tyson. Negar ao ex-campeão uma de suas tradições mais importantes não é uma boa ideia, ainda mais com o temperamento que ele tem quando não fuma.