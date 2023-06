Boxe: O emocionante reencontro entre Oscar de la Hoya e Julio Cesar Chavez que surpreendeu a todos

Júlio César Chávez e Oscar de la hoya surpreendeu a todos com um reencontro emocionante durante um evento de boxe realizado no sábado na Toyota Arena em Ontário, Califórnia.

O evento contou com o boxeador mexicano Jaime Munguia alcançar a vitória sobre o ucraniano Sergiy Derevyanchenko por decisão unânime.

Enquanto estava sentado ao lado do ringue em alto astral e posando para fotos com os fãs, Chávez de repente senti um abraço de alguém em busca de uma foto.

Inicialmente pego de surpresa, JC Chávez parecia irritado e se virou para ver quem era. Para sua surpresa, descobriu que era Oscar de la hoya e ele retribuiu calorosamente o abraço, demonstrando afeto sincero.

Depois de posar para fotos, o Golden Boy apontou para o grande campeão mexicano e se referiu a ele como “el mero mero” (o verdadeiro negócio).

Os lendários lutadores se abraçaram, simbolizando o respeito mútuo que eles têm um pelo outro, apesar do pote derrotando Chávez em ambos os encontros anteriores.

De la Hoya’s quer luta entre Canelo Alvarez e Jaime Munguia

Como Jaime Munguiapromotor de, Oscar de la hoya vê seu cliente como um adversário em potencial para Saul ‘Canelo’ Alvarez, considerando-o um confronto inevitável.

No entanto, o único obstáculo para organizar essa luta é que Canelo se recusa a enfrentar lutadores mexicanos.

Enquanto a decisão sobre não me mateComo a próxima luta está pendente, o boxeador expressou grande satisfação com seu desempenho recente e está determinado a continuar trabalhando duro.

“Estou muito feliz com a luta. Foi uma grande vitória, cometemos alguns erros, mas ainda estamos aqui invictos”, disse. não me mate.

“Estou muito feliz com a decisão e realmente deu muito trabalho para conseguir. Foi difícil, mas conseguimos pegá-lo e machucá-lo no décimo assalto e depois o derrubamos no 12º.

“Acho que finalmente conseguimos a vitória por causa do meu treinamento. Treinamos muito forte na academia, obviamente não é a mesma coisa na academia e no ringue, mas estamos sempre trabalhando duro, sempre tentando melhorar.”